США: Росія запускала по Україні північнокорейську 'балістику'

США вважають, що Росія все частіше застосовуватиме ракети КНДР для ударів по Україні.

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У ніч на 2 січня і вранці у вівторок Росія атакувала Україну / Колаж Главреда. Фото: ДСНС, Центральне агентство КНДР

У США мають інформацію, що Росія отримала та вже застосовувала по Україні отримані від Північної Кореї балістичні ракети.

Як заявив на брифінгу 4 січня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, КНДР передала країні-агресорці "певну партію балістичних ракет і пускових установок до них".

Кірбі підкреслив, що Росія та КНДР домовились про тісну військову співпрацю ще у 2023 році. Америка, наголосив він, має докази переправлення артилерійських та інших снарядів.

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"Наша інформація вказує, що КНДР нещодавно надала Росії пускові установки для балістичних ракет і кілька балістичних ракет", - цитує Кірбі "Європейська правда".

30 грудня Росія запустила щонайменше одну північнокорейську балістику, яка, за даними США, влучила у відкрите поле у Запорізькій області.

Наступного разу РФ застосувала ці ракети під час атаки на Україну 2 січня. Наслідки їхнього використання ще оцінюються Вашингтоном.

США прогнозують, що РФ надалі "все частіше" випускатиме по Україні північнокорейські балістичні ракети для вбивства цивільних українців.

Масована атака РФ на Україну 2 січня

У ніч на 2 січня і вранці у вівторок Росія атакувала Україну, випустивши по областях, в тому числі по Києву, не менш як 70 крилатих ракет Х-101/ Х-555/ Х-55 і 10 аеробалістичних "Кинджал".

Є жертви і руйнування інфраструктури у великих містах України. Зокрема, сталася пожежа у багатоповерхівці столиці, а в Харкові через обстріл Росії постраждали вже понад 40 осіб. Всього, за словами президента Володимира Зеленського, 2 січня через ворожі дії поранення отримали 92 людини, 4 загиблих.

Силами ППО знищено 72 повітряні цілі з 99 випущених Росією.

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