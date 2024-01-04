"Нічого екстраординарного не відбувається": Ігнат спростував слова Наєва про ПЗРК

У ЗМІ поширилася інформація про дефіцит ракет для ПЗРК в Україні.

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Гнат спростував слова Наєва про ПЗРК / колаж: Главред, фото: УНІАН

Західні партнери України надають ракети для ПЗРК тільки за необхідності, адже в Україні не може бути складу західного озброєння. Він неодмінно стане російською метою. Такими словами спікер Повітряних сил України Юрій Гнат спростував слова Наєва про дефіцит ракет.

Сьогодні, 4 січня, в українському інформаційному просторі поширилися слова Сергія Наєва про те, що в Україні залишилося ракет тільки на опір кільком масованим атакам з боку Росії.

Згідно зі словами Ігната, так було протягом всієї війни, оскільки поставка ракет відбувається за потребою.

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"Ну звичайно ж, а що тут нового? Завжди так було, і в минулому році, і влітку, і зараз! Партнери надають ракети за потребою, я тут би навіть сказав, за нагальною потребою! Звичайно, зенітні ракети для нас це дефіцитний товар, як радянські - до С-300 і Бук-М1, так і західні. Ми їх не виробляємо і постійно отримуємо від партнерів з різних країн.Чи хтось думає, що в Україні варто розгорнути склади для зберігання західних зенітних ракет, які неодмінно стануть пріоритетною метою для ворога?!",- пише Ігнат.

Також він додав, що в Росії не раз поширювали інформацію про знищення таких "складів".

Юрій Ігнат стверджує, що ніякої екстраординарної ситуації з зарядами для ПЗРК в Україні не відбувається, не виключаючи той факт, що Росія поступово намагається виснажити протиповітряну оборону України.

"Якщо хто не помітив, окупанти це роблять щодня і щоночі. Вони теж витрачають дорогі ракети, які просто з конвеєра направляють на носії. Відбиваємося! І не забуваємо щоразу нагадувати нашим партнерам оте постійне - "на кілька АТАК"! - позитивно резюмував спікер ВС ЗСУ.

Атаки на Україну

Нагадаємо, російські окупанти вдень 4 січня вдарили по Кропивницькому. В результаті атаки знеструмлені побутові споживачі "Укренерго" і залізниця. Поранення отримали 8 осіб, ще одна людина загинула.

Раніше, в результаті ракетного удару РФ по Україні 2 січня 92 людини отримали поранення. Відомо про чотирьох жертв російської атаки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Також, вранці в п'ятницю, 29 грудня, російські окупанти влаштували масований ракетний удар по Україні. Потужні вибухи прогриміли у Львові, Харкові, Дніпрі, Києві, Одесі та інших містах.

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