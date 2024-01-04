Під час обстрілу 'Кинджалами' Києва загинула професорка Могилянки

Людмила Василівна через місяць мала би святкувати 85-річчя.

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Освітянка перебувала у квартирі, коли поряд впала ракета / Колаж Главреда. Фото: Facebook Наталії Шевцової

Під час ракетного обстрілу Росією Києва 2 січня загинула 84-річна професорка і викладачка Києво-Могилянської академії Людмила Шевцова.

Жінка проживала у будинку в Солом'янському районі Києва, куди "прилетіла" ракета, пише Obozrevatel.

Людмила Василівна через місяць мала святкувати ювілей - 85 років. Попри вік, жінка продовжувала викладати "Біорізноманіття" на кафедрі екології у Могилянці.

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На початку повномасштабного вторгнення пані Людмила виїхала за кордон - до Польщі, та нещодавно повернулась додому. Колеги згадують професорку як "дуже добру, іноді навіть надто добру до студентів".

Вдома Людмина Василівна була активною та енергійною. Її онука Поліна згадує, що бабуся "щодня робила зарядку, прогулювалась у парку". У свої 84 опанувала комп'ютер і планшет.

2 січня, коли прилетіла ракета, Людмила Василівна була у себе вдома. По сусідству мешкає її донька з чоловіком - ті дивом вижили. Основний удар припав на житло професорки.

Масована атака РФ на Україну 2 січня

У ніч на 2 січня і вранці у вівторок Росія атакувала Україну, випустивши по областях, в тому числі по Києву, не менш як 70 крилатих ракет Х-101/ Х-555/ Х-55 і 10 аеробалістичних "Кинджал".

Є жертви і руйнування інфраструктури у великих містах України. Зокрема, сталася пожежа у багатоповерхівці столиці, а в Харкові через обстріл Росії постраждали вже понад 40 осіб. Всього, за словами президента Володимира Зеленського, 2 січня через ворожі дії поранення отримали 92 людини, 4 загиблих.

Силами ППО знищено 72 повітряні цілі з 99 випущених Росією.

За словами Олега Жданова, такі масовані російські атаки по українським містам зараз можуть відбуватися доволі часто. Експерт заявив, росіяни зможуть знову масовано атакувати Україну в залежності від того, скільки вони готувались до цих ударів. Якщо підготовка тривала декілька місяців, то ракети накопичені, розподілені між аеродромами і готові до використання.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що через кілька днів може бути новий масований обстріл України.

"Для підготовки, я думаю, достатньо тих кількох днів. Спланувати, якщо у них є шаблони певні ... Питання в ракетах, скільки вони собі можуть дозволити випустити в наступний раз. І чи зможуть вони поповнити цей запас", - зауважив Ігнат.

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