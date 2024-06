Удари РФ по об’єктах енергетики: чому Україна не може їх захистити - ISW

Дефіцит важливих ракет для систем протиповітряної оборони не дає Україні захистити критично важливу інфраструктуру від російських атак. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що удари РФ спричинили серйозні обмеження у потужностях з виробництва електроенергії в Україні.

За їхніми словами, окупанти скористалися вразливістю української ППО під час ударів по енергосистемі впродовж цього року.

"Російські війська змогли використати нестачу сучасних західних систем ППО для максимального пошкодження енергетичних потужностей країни впродовж 2024 року", - наголошують в ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.