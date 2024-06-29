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Удари РФ по об’єктах енергетики: чому Україна не може їх захистити - ISW

Марія Николишин
29 червня 2024, 17:53
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Удари РФ спричинили серйозні обмеження у потужностях з виробництва електроенергії в Україні, говорять аналітики ISW.
Удари РФ по об’єктах енергетики: чому Україна не може їх захистити - ISW
Удари РФ спричинили серйозні обмеження у потужностях з виробництва електроенергії в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Дефіцит важливих ракет для систем протиповітряної оборони не дає Україні захистити критично важливу інфраструктуру від російських атак. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що удари РФ спричинили серйозні обмеження у потужностях з виробництва електроенергії в Україні.

За їхніми словами, окупанти скористалися вразливістю української ППО під час ударів по енергосистемі впродовж цього року.

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"Російські війська змогли використати нестачу сучасних західних систем ППО для максимального пошкодження енергетичних потужностей країни впродовж 2024 року", - наголошують в ISW.

Удари РФ по об’єктах енергетики: чому Україна не може їх захистити - ISW
Відомі світові випадки блекауту / Інфографіка: Главред

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що за базовим сценарієм відключення світла взимку триватимуть 12 годин на добу.

В той же час, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що українцям слід готуватися до того, що періоди відключень світла збільшаться. Це, ймовірно, відбудеться в липні-серпні, коли буде пікове споживання електроенергії в Україні.

Варто зауважити, що причиною частих відключень електроенергії в Україні стали атаки Росії на енергетичні об'єкти. З понеділка ситуація значно погіршилася через атаку окупантів.

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