Удари РФ по об’єктах енергетики: чому Україна не може їх захистити - ISW

Удари РФ спричинили серйозні обмеження у потужностях з виробництва електроенергії в Україні, говорять аналітики ISW.

https://glavred.net/ukraine/udary-rf-po-obektam-energetiki-pochemu-ukraina-ne-mozhet-ih-zashchitit-isw-10576907.html Посилання скопійоване

Удари РФ спричинили серйозні обмеження у потужностях з виробництва електроенергії в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Дефіцит важливих ракет для систем протиповітряної оборони не дає Україні захистити критично важливу інфраструктуру від російських атак. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що удари РФ спричинили серйозні обмеження у потужностях з виробництва електроенергії в Україні.

За їхніми словами, окупанти скористалися вразливістю української ППО під час ударів по енергосистемі впродовж цього року.

відео дня

"Російські війська змогли використати нестачу сучасних західних систем ППО для максимального пошкодження енергетичних потужностей країни впродовж 2024 року", - наголошують в ISW.

Відомі світові випадки блекауту / Інфографіка: Главред

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що за базовим сценарієм відключення світла взимку триватимуть 12 годин на добу.

В той же час, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що українцям слід готуватися до того, що періоди відключень світла збільшаться. Це, ймовірно, відбудеться в липні-серпні, коли буде пікове споживання електроенергії в Україні.

Варто зауважити, що причиною частих відключень електроенергії в Україні стали атаки Росії на енергетичні об'єкти. З понеділка ситуація значно погіршилася через атаку окупантів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред