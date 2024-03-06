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"Їм все одно куди бити": Росія вдарила ракетами поблизу кортежу Зеленського в Одесі

Руслана Заклінська
6 березня 2024, 16:35оновлено 6 березня, 17:32
Вибух в Одесі стався за 150 метрів від місця розташування місії Греції, до складу якої входять дев'ять осіб.
'Їм все одно куди бити': Росія вдарила ракетами поблизу кортежу Зеленського в Одесі
РФ завдала ракетного удару по Одесі біля маршруту кортежу Зеленського / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

У середу, 6 березня, російські війська вдарили ракетами по Одесі, коли там перебувала делегація з Греції. Ціллю атаки окупантів був кортеж президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє грецьке видання Protothema.

Вибух в Одесі стався за кілька хвилин до запланованої зустрічі Міцотакіса та Зеленського, неподалік від місця розташування грецької делегації.

"Кортеж президента України Володимира Зеленського, який перебував за 150 метрів від грецької делегації на чолі з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом, був обстріляний російською ракетою об 11:43", - зазначили в публікації.

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Офіційні джерела в уряді зазначили, що "з безпекою прем'єр-міністра та грецької місії немає проблем". Державний міністр Греції Ставрос Папаставру, який був у складі місії, підтвердив, що "у нас все добре".

Прем'єр-міністр Греції прибув в Україну рано вранці, в умовах надзвичайної секретності. В Україні він мав перебувати кілька годин, перш ніж відправитися в Бухарест. До складу грецької місії, окрім прем'єр-міністра, входить вісім осіб та їх охорона.

Зазначається, що зустріч Міцотакіса та Зеленського відбулася у звичайному режимі. Пресконференція лідерів не транслювалася в прямому ефірі з міркувань безпеки. Зустріч тривала довше запланованого - пів години.

Спочатку Міцотакіс відвідав прикордонну станцію, а потім зустрівся з президентом Зеленським в порту Одеси. Через запуск російської балістичної ракети у містізавили сирени. Незабаром в Одесі прогримів потужний вибух. У місцевих ЗМІ повідомляли, що окупанти вдарили ракетою "Іскандер" або "Онікс".

Незважаючи на ракетну атаку росіян, програма грецької місії продовжувалась. Члени делегації відвідали музей Філікі Етайрія. Для грецького прем'єр-міністра Міцотакіса була проведена екскурсія по об’єкту, а також він відвідав Спасо-Преображенський собор, щоб дізнатися про поточні реставраційні роботи. Також лідери Греції та України відвідали будівельний комплекс, уражений російським безпілотником минулої суботи, де загинули 12 осіб, і залишили квіти на згадку про жертв.

За словами президента Зеленського, внаслідок сьогоднішнього російського удару по Одесі є загиблі та поранені.

"Ви бачите з ким ми маємо справу. Їм все одно куди бити. Я знаю, що сьогодні є жертви, знаю, що є загиблі, є поранені через цей удар... Є гості міжнародні, цим людям всеодно, вони (росіяни - ред.) або з глузду з'їхали, або вони повністю не контролюють, що їх терористична армія робить. Це говорить про те, що нам необхідно передусім захищатися, краще за все - це системи ППО... Ми потрошку посилюємось, повільніше, ніж хотілося б, але на жаль - це те, що є. Але те, що ми посилюємось щоденно - це факт", - сказав Зеленський.

Грецький прем'єр наголосив, що його країна продовжить підтримувати Україну в межах своїх можливостей. Водночас він підкреслив, що Греція підтримує європейську та євроатлантичну перспективу України.

Замахи РФ на Володимира Зеленського

Володимир Зеленський розповів, що Росія не полишає спроб прибрати його від уряду навіть через два роки війни. Спецслужби України, за словами президента, попередили щонайменше 5-6 спроб замаху на його життя від початку повномасштабного вторгнення.

"Перший випадок був дуже цікавий...люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як Covid. А потім - це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула в Україну, щоб спробувати вчинити замах", - розповідав Зеленський.

Водночас, за даними Independent, від початку війни Зеленський пережив понад 12 спроб замаху, але щонайменше дві з цих історій успіху сталися завдяки американським розвідданим.

Зокрема, бойовики російської приватної військової компанії Вагнера планували замах на Зеленського і главу українського уряду Дениса Шмигаля. Цю інформацію підтвердили розвідники і спецпризначенці, які відповідають за охорону глави держави.

Вибух в Одесі

Нагадаємо, 6 березня в Одесі пролунав вибух. Повітряну тривогу оголосили о 10:41 і незабаром почувся звук вибуху. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в районах, де оголошена тривога.

В момент ракетного удару по Одесі в місті перебував прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Він приїхав на переговори із президентом України Володимиром Зеленським.

"Кіріакос Міцотакіс прибув до України сьогодні на кілька годин і зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським в Одесі. Пізніше прем'єр-міністр вирушить до Бухареста.", - писали грецькі ЗМІ.

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Одеса Греція Володимир Зеленський Обстріл кортежу Зеленського
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