РФ лякає "масштабним наступом" на 2 області: у ЗСУ жорстко відповіли на погрози

У ЗСУ заявили, що інформація про нібито "масштабний наступ" російських окупантів на півдні України є вкидом, який країна-агресорка Росія поширює у мережі в своїх цілях. Таким чином російські окупанти намагаються вплинути на морально-психологічний стан українців.
Про це сказала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк у коментарі 24 каналу. Вона прокоментувала інформацію, яку поширюють росіяни у мережі, про нібито "масштабний наступ" окупантів на півдні, зокрема у Херсонській та Миколаївській області. Також росіяни намагалися переконати усіх, нібито Україна проводить евакуацію держслужбовців з низки міст на півдні нашої держави.
"Ця пропагандистська риторика є абсолютно передвиборчою. Вона спрямована на населення тимчасово окупованих територій, які не виявляють бажання долучатися до цирку з квазівиборами. У такий спосіб ворог інформаційно намагається тиснути на людей", – наголосила Гуменюк.відео дня
За її словами, російські загарбники поширенням інформації про нібито "масштабніший наступ" окупантів намагаються переконати мешканців окупованих територій, що їм нібито все одно доведеться жити з владою, яку "оберуть" на псевдовиборах 17 березня. Також росіяни таким чином намагаються компенсувати свої невдачі на фронті.
"Про який наступ на правий берег (Херсонщини – ред.) можна говорити, якщо вони плацдарм подолати не можуть? Вони продовжують його штурмувати на лівому березі, маючи надзвичайну перевагу за кількістю та якістю озброєння й особового складу. Але штурми постійно завершуються поразкою", – сказала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.
Хто така Наталія Гуменюк
Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.
Війна в Україні
Секретар РНБО Олексій Данілов розкрив усі проблеми на фронті і сказав, як впораються із "снарядним голодом". Він визнав, що ситуація на фронті напружена, однак запевнив, що Україна впорається з усіма викликами.
Раніше майор національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний зазначав, що росіяни кинули додаткові сили на нові напрямки. За словами військового, мета росіян полягає в захопленні логістичних вузлів на території Донецької області.
Нагадаємо, раніше ГУР повідомило нові дані про знищення корабля "Сергій Котов". Під час знищення корабля були поранені майже 3 десятки окупантів.
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