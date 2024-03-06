РФ лякає "масштабним наступом" на 2 області: у ЗСУ жорстко відповіли на погрози

Росіяни такими заявами намагаються тиснути на морально-психологічний стан українців на окупованих територіях перед псевдовиборами.

https://glavred.net/ukraine/rf-pugaet-masshtabnym-nastupleniem-na-2-oblasti-v-vsu-zhestko-otvetili-na-ugrozy-10547783.html Посилання скопійоване

У ЗСУ відповіли на заяви, що нібито окупанти можуть піти у сильніший наступ/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, міноборони РФ

У ЗСУ заявили, що інформація про нібито "масштабний наступ" російських окупантів на півдні України є вкидом, який країна-агресорка Росія поширює у мережі в своїх цілях. Таким чином російські окупанти намагаються вплинути на морально-психологічний стан українців.

Про це сказала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк у коментарі 24 каналу. Вона прокоментувала інформацію, яку поширюють росіяни у мережі, про нібито "масштабний наступ" окупантів на півдні, зокрема у Херсонській та Миколаївській області. Також росіяни намагалися переконати усіх, нібито Україна проводить евакуацію держслужбовців з низки міст на півдні нашої держави.

"Ця пропагандистська риторика є абсолютно передвиборчою. Вона спрямована на населення тимчасово окупованих територій, які не виявляють бажання долучатися до цирку з квазівиборами. У такий спосіб ворог інформаційно намагається тиснути на людей", – наголосила Гуменюк. відео дня

За її словами, російські загарбники поширенням інформації про нібито "масштабніший наступ" окупантів намагаються переконати мешканців окупованих територій, що їм нібито все одно доведеться жити з владою, яку "оберуть" на псевдовиборах 17 березня. Також росіяни таким чином намагаються компенсувати свої невдачі на фронті.

"Про який наступ на правий берег (Херсонщини – ред.) можна говорити, якщо вони плацдарм подолати не можуть? Вони продовжують його штурмувати на лівому березі, маючи надзвичайну перевагу за кількістю та якістю озброєння й особового складу. Але штурми постійно завершуються поразкою", – сказала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Війна в Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов розкрив усі проблеми на фронті і сказав, як впораються із "снарядним голодом". Він визнав, що ситуація на фронті напружена, однак запевнив, що Україна впорається з усіма викликами.

Раніше майор національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний зазначав, що росіяни кинули додаткові сили на нові напрямки. За словами військового, мета росіян полягає в захопленні логістичних вузлів на території Донецької області.

Нагадаємо, раніше ГУР повідомило нові дані про знищення корабля "Сергій Котов". Під час знищення корабля були поранені майже 3 десятки окупантів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.