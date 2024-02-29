За один ранок ЗСУ збили три винищувачі: ще два Су-34 вирушили у "вічний політ"

У четвер, 29 лютого, Сили оборони України збили ще два російські бомбардувальники-винищувачі Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
"Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти!Сьогодні близько 9:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів", - написав Олещук у Telegram.
Як повідомляв Главред, сьогодні вранці Олещук вже повідомляв про один знищений бомбардувальник на східному напрямку. Таким чином, лише за сьогодні ЗСУ збили вже три борти.
За весь лютий знищених літаків вже 13.
Нагадаємо, 27 лютого вранці російські окупанти втратили ще один свій гіперзвуковий винищувач-бомбардувальник Су-34. Цей літак знищили повітряні сили ЗСУ.
Пізніше цього ж дня Олещук повідомив про ще один ворожий Су-34, який був "денацифікований" 27 лютого.
23 лютого бійці Головного управління розвідки Міноборони та Повітряних сил ЗСУ знищили літак-розвідник ВКС РФ А50У.
Що відомо про літак Су-34?
Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого".
Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.
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