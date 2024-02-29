За один ранок ЗСУ збили три винищувачі: ще два Су-34 вирушили у "вічний політ"

Два російські літаки були збиті близько 9:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

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ЗСУ збили два літаки Су-34 / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

У четвер, 29 лютого, Сили оборони України збили ще два російські бомбардувальники-винищувачі Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти!Сьогодні близько 9:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів", - написав Олещук у Telegram.

Звіт Повітряних сил / Фото : t.me/MykolaOleshchuk

Як повідомляв Главред, сьогодні вранці Олещук вже повідомляв про один знищений бомбардувальник на східному напрямку. Таким чином, лише за сьогодні ЗСУ збили вже три борти.

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За весь лютий знищених літаків вже 13.

Звіт Повітряних сил / t.me/MykolaOleshchuk

Нагадаємо, 27 лютого вранці російські окупанти втратили ще один свій гіперзвуковий винищувач-бомбардувальник Су-34. Цей літак знищили повітряні сили ЗСУ.

Пізніше цього ж дня Олещук повідомив про ще один ворожий Су-34, який був "денацифікований" 27 лютого.

23 лютого бійці Головного управління розвідки Міноборони та Повітряних сил ЗСУ знищили літак-розвідник ВКС РФ А50У.

Що відомо про літак Су-34? Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого". Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.

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