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Знищили важливий об’єкт і "поклали" 515 окупантів: генерал – про успіхи на одному з напрямків

Альона Вороніна
6 березня 2024, 15:36
Лише за добу російські загарбники втратили на Таврійському напрямку понад пів тисячі осіб та 71 одиницю техніки, серед яких 10 танків.
Знищили важливий об’єкт і 'поклали' 515 окупантів: генерал – про успіхи на одному з напрямків
Генерал Тарнавський розповів про успіхи на Таврійському напрямку/ колаж: Головред, Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, АрміяInform

Російські окупанти за добу втратили на Таврійському напрямку 515 осіб (убитими й пораненими). Ще чотирьох російських загарбників українські військові взяли у полон.

Про це розповів бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він наголосив, що захисники України продовжують стійко тримати оборону і протистояти окупантам.

"Війська ОСУВ "Таврія" продовжують проводити оборонну операцію. В нашій операційній зоні ворог за минулу добу завдав 33 авіаудари, 1 ракетний удар, 136 ударів дронами-камікадзе, вчинив 1143 обстріли та 67 штурмових дій. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону, проводять активні дії на визначених напрямках, послідовно нищать ворога. Загальні втрати противника в живій силі за добу становлять 515 осіб (убитими й пораненими). Ще 4 російських окупантів узято в полон", – зазначив Тарнавський.

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Також бригадний генерал повідомив, що російські окупанти за добу втратили на цьому напрямку 71 одну одиницю озброєнні та військової техніки, не враховуючи дрони. Серед знищеної ворожої техніки, зокрема:

  • 10 танків,
  • 24 бойові бронемашини,
  • 10 артилерійських систем,
  • 11 автомобілів,
  • 16 одиниць спецтехніки.

Крім цього, було нейтралізовано або збито 237 дронів різних типів.

Також Сили оборони України знищили ще один важливий об’єкт російських окупантів – командний пункт однієї з мотострілецьких бригад ЗС країни-агресорки Росії.

"Серед знищеної російської техніки – 1 багатофункціональний оптико-електронний комплекс розвідки "Іронія", 2 комплекси спостереження "Муром-М", одразу 5 одиниць багі", – додав Тарнавський.

Хто такий Олександр Тарнавський

Український військовослужбовець, воєначальник, бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України (раніше "Херсон"). Керівник контрнаступу українських військ на півдні України 2022 року. Лицар всіх ступенів ордена Богдана Хмельницького, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов розкрив усі проблеми на фронті і сказав, як впораються із "снарядним голодом". Він визнав, що ситуація на фронті напружена, однак запевнив, що Україна впорається з усіма викликами.

Раніше майор національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний зазначав, що росіяни кинули додаткові сили на нові напрямки. За словами військового, мета росіян полягає в захопленні логістичних вузлів на території Донецької області.

Нагадаємо, раніше ГУР повідомило нові дані про знищення корабля "Сергій Котов". Під час знищення корабля були поранені майже 3 десятки окупантів.

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війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії
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