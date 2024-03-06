Знищили важливий об’єкт і 'поклали' 515 окупантів: генерал – про успіхи на одному з напрямків

Лише за добу російські загарбники втратили на Таврійському напрямку понад пів тисячі осіб та 71 одиницю техніки, серед яких 10 танків.

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Генерал Тарнавський розповів про успіхи на Таврійському напрямку/ колаж: Головред, Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, АрміяInform

Російські окупанти за добу втратили на Таврійському напрямку 515 осіб (убитими й пораненими). Ще чотирьох російських загарбників українські військові взяли у полон.

Про це розповів бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він наголосив, що захисники України продовжують стійко тримати оборону і протистояти окупантам.

"Війська ОСУВ "Таврія" продовжують проводити оборонну операцію. В нашій операційній зоні ворог за минулу добу завдав 33 авіаудари, 1 ракетний удар, 136 ударів дронами-камікадзе, вчинив 1143 обстріли та 67 штурмових дій. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону, проводять активні дії на визначених напрямках, послідовно нищать ворога. Загальні втрати противника в живій силі за добу становлять 515 осіб (убитими й пораненими). Ще 4 російських окупантів узято в полон", – зазначив Тарнавський. відео дня

Також бригадний генерал повідомив, що російські окупанти за добу втратили на цьому напрямку 71 одну одиницю озброєнні та військової техніки, не враховуючи дрони. Серед знищеної ворожої техніки, зокрема:

10 танків,

24 бойові бронемашини,

10 артилерійських систем,

11 автомобілів,

16 одиниць спецтехніки.

Крім цього, було нейтралізовано або збито 237 дронів різних типів.

Також Сили оборони України знищили ще один важливий об’єкт російських окупантів – командний пункт однієї з мотострілецьких бригад ЗС країни-агресорки Росії.

"Серед знищеної російської техніки – 1 багатофункціональний оптико-електронний комплекс розвідки "Іронія", 2 комплекси спостереження "Муром-М", одразу 5 одиниць багі", – додав Тарнавський.

Хто такий Олександр Тарнавський Український військовослужбовець, воєначальник, бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України (раніше "Херсон"). Керівник контрнаступу українських військ на півдні України 2022 року. Лицар всіх ступенів ордена Богдана Хмельницького, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов розкрив усі проблеми на фронті і сказав, як впораються із "снарядним голодом". Він визнав, що ситуація на фронті напружена, однак запевнив, що Україна впорається з усіма викликами.

Раніше майор національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний зазначав, що росіяни кинули додаткові сили на нові напрямки. За словами військового, мета росіян полягає в захопленні логістичних вузлів на території Донецької області.

Нагадаємо, раніше ГУР повідомило нові дані про знищення корабля "Сергій Котов". Під час знищення корабля були поранені майже 3 десятки окупантів.

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