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ЗСУ відпрацювали по Су-34 та Су-35: у ПС натякнули на знищення літаків РФ

Руслана Заклінська
2 березня 2024, 17:59оновлено 2 березня, 18:53
Повітряні сили України застосували зенітні керовані ракети по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35.
ЗСУ відпрацювали по Су-34 та Су-35: у ПС натякнули на знищення літаків РФ
Повітряні сили, ймовірно, збили ще два російські літаки / Колаж: Главред, фото: mil.in.ua, ua.depositphotos.com

Українські військові, ймовірно, збили ще два ворожі літаки, які атакували лінію фронту керованими авіаційними бомбами. Проти них застосували зенітні ракети. Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

"Щойно відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату", - написав він.

ЗСУ відпрацювали по Су-34 та Су-35: у ПС натякнули на знищення літаків РФ
Літак Су-34 - що про нього відомо / Інфографіка: Главред

За його словами, росіяни продовжують атакувати на східному напрямку та застосувують керовані авіабомби із літаків тактичної авіації. Проте українські зенітники дають гідну відсіч авіації ворога.

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"Літати окупантам стає дедалі важче, та ми потребуємо більше систем, більше зброї, аби очистити наше небо", - наголосив Олещук.

Що відомо про літак Су-34?

Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого".

Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.

Ліквідація ворожих літаків

Нагадаємо, у ніч на 2 березня російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 14 "Шахедів" і ще один ворожий літак Су-34.

Також за один ранок 29 лютого ЗСУ збили три винищувачі. Микола Олещук повідомив, що близько 9:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів.

Крім цього, Росія ризикує своїми літаками, наближаючи їх до фронту під час авіаударів по Авдіївці. Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ці ризиковані дії росіян дозволили ЗСУ знищити 13 літаків за місяць.

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