Бійці армії України знищили новий А50У окупантів: розвідка розкрила деталі

Бійці Головного управління розвідки та Повітряних сил ЗСУ знищили над Азовським морем нову модернізацію російського літака-розвідника А50У. Розтрощення літака стало серйозним ударом для окупантів – таких машин у них одиниці. Про це заявили у ГУР Міноборони.
У пресслужбі ГУР розповіли про те, що літак впав поблизу міста Єйськ (Краснодарський край, - ред.) в результаті спецоперації українських розвідників і Повітряних сил.
"Мінус А-50У ― ГУР та Повітряні Сили збили черговий літак рф. У результаті спільної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Повітряних Сил ЗСУ над Азовським морем збили черговий цінний російський літак А-50У. Знищений А-50У ― нова модернізована російська версія літака.", - уточнили у військовій розвідці.відео дня
Також у відомстві додали, що йдеться про знищення повітряного командного пункту, який ворог використовував для наведення ракетних ударів зі стратегічної авіації по Україні.
"Це повітряний командний пункт, який використовується державою-агресором для дальнього радіолокаційного виявлення, управління і наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації", - додали у розвідці.
Літак А50У збитий-таких машин у РФ одиниці
Крім того, в ГУР акцентували увагу на тому, що таких літаків у росіян одиниці. Тому збиття А50У - вкрай болючий для ворога удар.
"Збиття А-50У ― черговий серйозний удар по потенціалу та можливостях терористичної москви. Різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У зафіксовано поблизу міста Єйськ. Вартість такого судна, яких у держави-агресора залишились одиниці, становить 350 мільйонів доларів", - підкреслили розвідники.
Літак А-50 - головні факти:
Україна збила літак-розвідник А50У Росії
Бійці ГУР і Повітряних сил знищили російський літак-розвідник А50У у п'ятницю ввечері, 23 лютого. Повітряна бойова машина окупантів була збита в районі Азовського моря. У Мережі поширили кадри пожежі на місці падіння літака.
У Росії, коментуючи падіння літака А50У, заявили, що на місці аварії об'єкта "палає очерет". Літак вони назвали "невстановленим літальним апаратом".
Пізніше у РФ заявили, що звалилося два "літальних апарати".
"Зараз йде ліквідація пожежі. Залучено 40 осіб, 14 одиниць техніки. На місці також працюють правоохоронні та спеціальні служби", - повідомили в Оперативному штабі Краснодарського краю.
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