Шольц: Першопричина ракетного удару по Польщі - агресивна війна РФ

Олаф Шольц прокоментував падіння ракети в Польщі 15 листопада / Фото Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що інцидент з ракетою, яка впала на території Польщі та вбила двох людей, потрібно ретельно розслідувати. Першопричина події - агресивна війна РФ проти України.

При цьому, за його словами, не варто робити висновки заздалегідь - до проведення розслідування.

"Жахливе влучення ракети в Польщі потрібно ретельно розслідувати. Добре, що члени НАТО можуть швидко це зробити. Не можна робити будь-яких передчасних висновків. Але одне очевидно: нічого цього не сталося б, якби не агресивна війна Росії проти України", - написав Шольц у Twitter.

Як повідомляв Главред, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що США та інші країни говорять про те, що ракета, яка впала в Польщі та вбила двох людей, не була випущена Росією. Від також додав, що "в той час як ми намагаємося зібрати Росію та Україну за одним столом, немає необхідності шукати третього учасника цієї війни".

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що вина за падіння ракети у польському селі Пшеводув 15 листопада все одно лежить на Росії навіть попри те, чия це була ракета. Адже цей інцидент був би неможливим, якби не масована ракетна атака російських окупантів по Україні.

Ракетний удар по Польщі

15 листопада в Польщі пролунав вибух. Дві ракети вдарили по селу Пшеводув, що розташоване за 10 км від кордону з Україною. "Приліт" зафіксували по місцевій зерносушарці. В результаті загинули дві людини.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав термінове засідання Комітету Ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони країни.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Польщі та заявив, що це все провокує суттєву ескалацію, реагувати потрібно негайно. Зеленський закликав "поставити на місце терориста".

Разом з тим у РФ продовжують брехати і хочуть уникнути відповідальності, заявляючи, що вони нібито до цього "не причетні". Там стверджують, що окупанти нібито навіть не намагалися вдарити по якихось цілях поблизу українсько-польського кордону.

Літак НАТО, який перебував у повітряному просторі Польщі 15 листопада, відстежив ракету, що впала на території країни. Про це повідомляє CNN з посиланням на військового представника Альянсу.

Інформація щодо радіолокаційних слідів ракети була надана НАТО і Польщі. Хто запустив ракету і звідки вона була випущена - не уточнюється.

Президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети, яка призвела до вибухів і загибелі людей у Польщі, з Росії.

Водночас у Польщі підтвердили, що на території країни дійсно впала ракета російського виробництва. Глава польської дипломатії Збігнєв Рау викликав російського посла у Варшаві для пояснень

Інші новини: