Байден розповів НАТО, що ракета в Польщі від української ППО - / колаж фото УНІАН

Американський президент Джо Байден заявив представникам G7 ("Велика сімка") і керівникам країн-партнерів США по НАТО, що ракетний вибух, який стався напередодні у Східній Польщі, був викликаний ракетою системи української протиповітряної оборони. Про це повідомляє агентство Reuters, в середу 16 листопада, з посиланням на власне джерело в Північноатлантичному альянсі.

До того вибух у Східній Польщі, в результаті якого загинули двоє людей, викликав масштабну тривогу щодо того, що україно-російська війна може перекинутися і на сусідні країни.

Офіційний Київ відкрито звинувачує в інциденті Росію. У Кремлі, однак, зазвичай заперечують, що їх ракета впала і вибухнула на території Польщі.

До слова, прямо напередодні президент Джо Байден заявляв репортерам в кулуарах саміту G20 в Індонезії, що ця ракета навряд чи була випущена з території Росії.

Ракетний удар по Польщі

15 листопада в Польщі пролунав вибух. Дві ракети вдарили по селу Пшеводув, яке розташоване за 10 км від кордону з Україною. "Приліт" зафіксували по місцевій зерносушарці. В результаті загинули дві людини.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав термінове засідання Комітету Ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони країни.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Польщі і заявив, що це все провокує суттєву ескалацію, реагувати потрібно негайно. Зеленський закликав "поставити на місце терориста".

Разом з тим у РФ продовжують брехати і хочуть уникнути відповідальності, заявляючи, що вони нібито до цього "не причетні". Там стверджують, що окупанти нібито навіть не намагалися вдарити по якихось цілях поблизу українсько-польського кордону.

Літак НАТО, який перебував у повітряному просторі Польщі 15 Листопада, відстежив ракету, що впала на території країни. Про це повідомляє CNN з посиланням на військового представника Альянсу.

Інформація по радіолокаційних слідах ракети була надана НАТО і Польщі. Хто запустив ракету і звідки вона була випущена - не уточнюється.

Президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети, яка призвела до вибухів і загибелі людей у Польщі, з Росії.

Водночас у Польщі підтвердили, що на території країни дійсно впала ракета російського виробництва. Очільник польської дипломатії Збігнєв Рау викликав російського посла у Варшаві для пояснень

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