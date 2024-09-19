Удар ракетою або реактивним дроном: чим підірвали арсенал РФ у Торопцях – ЗМІ

Арсенал ГРАУ армії країни-агресора РФ у місті Торопець Тверської області могли вразити значною кількістю реактивних дронів, або більш потужним зразком українського ракетного озброєння.
Не виключено, що для атаки застосовувалися вітчизняні модернізовані ракети "Нептун", йдеться в матеріалі аналітичного ресурсу Defense Express.
Зазначається, що, з огляду на опубліковані знімки місця вибухів і оцінюючи можливий масштаб пожежі, навряд чи вона була спричинена "падінням уламків безпілотника", про яке заявляла російська адміністрація, і влучанням одного або навіть кількох дронів.
Аналітики зазначають, що тільки після припинення детонації та ліквідації пожежі можна буде судити про масштаби руйнувань на 107-му арсеналі міноборони РФ біля міста Торопець.
Тоді ж можна буде говорити і про боєприпаси, які там зберігалися - чи були там "Іскандери" і північнокорейські KN-23.
У Defense Express додали, що по арсеналу РФ у Торопцях міг бути завданий удар великою кількістю українських реактивних дронів-ракет "Паляниця".
Місто Торопець - що про нього відомо
Торопець - місто у Тверській області Росії. Вперше згадується в 1074 році та є одним з найдавніших міст Тверської області. Входить до списку Історичних поселень Росії.
У Торопці розташована військова частина 54169, її вже щонайменше тричі атакували дрони: 18 вересня, 29 червня і 5 травня 2024 року. Влада регіону та Міноборони РФ про це не повідомляли.
Вибухи в Торопці - останні новини за темою
Раніше в Офісі президента відреагували на вибухи арсеналу "Іскандерів" у Тверській області. Михайло Подоляк прозоро натякнув, що Україні вкрай необхідний дозвіл бити ракетами вглиб Росії.
Нагадаємо, в ніч на середу, 18 вересня, низка БПЛА атакували склад із боєприпасами росіян у місті Торопець Тверської області. На місці прильотів сталася масштабна пожежа, почалася детонація. Відомо, що внаслідок детонації в місті спостерігався землетрус.
Як повідомлялося раніше, СБУ взяла відповідальність за атаку на склад. За опублікованими даними, на полігоні зберігалися як ракети до С-300, так і артилерійські снаряди, а також "Іскандери" і північнокорейська балістика. Загалом - близько 30 тисяч тонн різних боєприпасів.
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