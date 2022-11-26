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Росіяни злякалися не на жарт: у Тверській області помітили колону військової техніки зі стягами України

26 листопада 2022, 15:12

Велика колона військової техніки рухалася у супроводі правоохоронців.

Колонна техники с украинскими флагами в Тверской области РФ
У Тверській області помітили колону військової техніки зі стягами України/ скрін

У Тверській області в Росії помітили велику колону військової техніки, на якій були встановлені українські прапори.

Транспорт рухався дорогою у супроводі правоохоронців. Відповідне відео з’явилося у мережі.

Очевидець, який і зняв це відео, коментував усе побачене за кадром стривоженим голосом. Як можна зрозуміти з його інтонації, колона техніки не жарт його налякала.

У кадр встигли потрапити два бронетранспортери і вантажівки. Видно, що попереду їде ще чимало техніки.

На деяких одиницях техніки були встановлені українські прапори, на частині техніки вони були намальовані.

Проте, як стало відомо пізніше, військова техніка зі стягами України була потрібна нібито для зйомки фільму. Про це розповіли російські поліцейські.

Росіяни злякалися не на жарт: у Тверській області помітили колону військової техніки зі стягами України
скрін

Раніше повідомлялося, що Росія планує взимку стабілізувати фронт в Україні, а навесні відновити активні бойові дії. У зв'язку з цим у Кремлі очікують, що безповоротні втрати мобілізованих складуть близько 100 тис. осіб.

Нагадаємо, найманці ПВК "Вагнера" влаштували жорстоку розправу з мобілізованими російськими окупантами через те, що вони не хотіли йти у бій першими. Загалом колишні ув’язнені, яких завербували воювати проти України у складі цієї ПВК, вбили 19 мобілізованих.

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