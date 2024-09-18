"Мало!": у Зеленського відреагували на вибухи арсеналу "Іскандерів" у Тверській області

Подоляк прозоро натякнув, що Україні вкрай необхідний дозвіл бити ракетами углиб Росії.

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У Тверській області горить склад з боєприпасами росіян / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Вибухів на складах озброєння армії країни-агресорки Росії все ще "мало", заявив в ефірі РБК-Україна радник керівника ОП Михайло Подоляк. Так у Зеленського відреагували на атаку БПЛА на склад з ракетами у Тверській області у ніч проти 18 вересня.

"Я можу прокоментувати тільки одним словом: мало. Дуже ефективно, дуже ефектно, але мало", - відповів він.

У цьому на сьогодні проблема, додав Подоляк.

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"Знищення якраз цієї інфраструктури, в тому числі складської, це (означає, — Главред) оптимально впливати на перебіг подій на лінії фронту і суттєво — на соціальні настрої у РФ. Вони (росіяни, — Главред) будуть розуміти, що війна суттєво збільшує свою присутність на території РФ", — висловився Подоляк.

І тоді, за словами Подоляка, Україна та світ побачать спражню Росію — "росіяни будуть в істериці тиснути на свою "еліту".

Але для цього потрібні можливості завдавати далекобійних ударів по Росії хоч би на 300 км від держкордону.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Вибухи у Тверській області - головне

У ніч проти середи, 18 вересня, низка БПЛА атакувала склад з боєприпасами росіян у місті Торопець Тверської області. На місці прильотів сталась масштабна пожежа, почалась детонація. Відомо, що внаслідок детонації у місті спостерігався землетрус.

За уточненими даними "воєнкорів", на складі, зокрема, зберігалися близько десятка дефіцитних для російської армії "Кинджалів". Ракети нібито підвезли у Тверську область менш як тиждень тому.

СБУ взяла відповідальність за атаку на склад. За опублікованими даними, на полігоні зберігалися як ракети до С-300, так і артилерійські снаряди, а також "Іскандери" та північнокорейська балістика. Усього - близько 30 тисяч тонн різних боєприпасів.

Іскандер - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Коли Україна зможе бити по Росії далекобійною зброєю - думка експерта

Коли Захід бачить, що Україні важко вести війну - і в такі моменти він або збільшує обсяги зброї, що поставляється, або розширює можливості України завдавати ударів по Росії, щоб ЗСУ не почали програвати, висловився в інтерв'ю Главреду військовий аналітик Агіль Рустамзаде. Цей дозвіл, додав він, – із тієї ж серії.

Надання Україні дозволу завдавати ударів західною зброєю дальністю 300-350 км по Росії дозволить впливати на логістику російських військ, руйнувати залізничні вузли та автомобільні дороги. Це на 20% послабить можливості російської армії і певною мірою допоможе Україні.

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