'Великі площі випаленої землі': в ГУР розкрили нові деталі удару по аеродрому 'Морозовськ'

За даними ГУР, внаслідок вторинної детонації складу авіаозброєння на аеродромі "Морозовськ" утворились великі площі випаленої землі.

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В ГУР показали наслідки атаки на аеродром "Морозовськ" в Росії / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ГУР

Внаслідок "бавовни" на аеродромі "Морозовськ" в Ростовській області Росії було знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34 та склад з боєкомплектом. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління розвідки.

Згідно з даними космічної розвідки, внаслідок удару по аеродрому "Морозовськ" 3 серпня 2024 року підтверджено повне знищення російського винищувача-бомбардувальника Су-34. Крім того, ще два літаки цього типу, ймовірно, пошкоджені уламками — біля них зафіксовано вирви від вибухів.

"Повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння ― від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі", - зазначили в ГУР. відео дня

У розвідці також додали, що внаслідок вогневого ураження авіабази "Морозовськ", що знаходиться за 265 кілометрів від лінії бойового зіткнення було пошкоджено 4 технічні будівлі та 2 ангари.

Що відомо про літак Су-34? Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого". Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.

Удар по аеродрому "Морозовськ" - вибухи в Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України здійснили удар по військовому аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області Росії, влучивши у склади з боєприпасами, включаючи кориговані авіабомби (КАБи), про що повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Внаслідок атаки ЗСУ на аеродром "Морозовськ" 559-го гвардійського бомбардувального полку ПКС РФ у ніч проти 3 серпня щонайменше 18 дронів досягли цілей, завдавши значних втрат, включаючи знищення бойової авіації, повідомляє російський OSINT-паблік "Досьє шпигуна".

3 серпня ЗСУ завдали удару по аеродрому "Морозовськ" у Росії, спричинивши вибухи по всій території летовища, що підтверджують дані супутникової системи фіксації пожеж Fire Information for Resource Management System (FIRMS) NASA, опубліковані OSINT-аналітиками Tendar та DeepState.

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