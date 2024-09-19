Атака на Торопець стала переломним моментом: у Forbes назвали найгірший сценарій для РФ

Удар по російському арсеналу потенційно врятував десятки українських життів, запобігши майбутнім атакам РФ.

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У Торопці детонує склад боєприпасів / Колаж: Главред, фото: Telegram, МНС РФ

Атака українських дронів на арсенал у місті Торопець Тверської області стала наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення РФ. Експерти по всьому світу гадають, які боєприпаси країна-агресор могла зберігати на цьому складі, але сходяться на думці, що ця операція може стати поворотним моментом у війні.

Як пише Forbes, за даними української аналітичної групи Frontelligence Insight, в арсеналі зберігалися 122-міліметрові ракети, 82-міліметрові мінометні бомби і 7,62-міліметрові боєприпаси для гвинтівок і кулеметів.

Але також можливо, що арсенал містив запаси набагато потужнішої та рідкіснішої зброї.

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Офіційні джерела повідомили, що ці запаси містили ракети ППО С-300 і балістичні ракети "Іскандер" і КН-23 - останні були вироблені Північною Кореєю. Росіяни використовують усі вищевказані ракети для атак по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

Той факт, що так багато найкращих боєприпасів Росії були зосереджені в одному місці, пояснює, чому Україна виділила такі великі сили для атаки. Було задіяно понад 100 безпілотників, що потенційно робить рейд у Торопець найбільшим українським ударом по цілі на території Росії відтоді, як РФ почала повномасштабну війну проти України.

"Без перебільшення, це дуже значне досягнення. Ймовірно, йдеться про втрату тисяч тонн вибухових речовин, снарядів і ракет", - повідомили OSINT-дослідники Frontelligence Insight.

Поганий та хороший сценарій для РФ

Найоптимістичніший сценарій для Росії полягає в тому, що в Торопці перебувало лише кілька балістичних ракет, і все, що було загублено, зрештою може бути замінено, можливо, тією першою партією ракет Fath-360, яка надійшла з Ірану.

Найгірший сценарій для окупантів полягає в тому, що РФ щойно втратила значну частину своїх найкращих боєприпасів для атак по Україні.

Атака на Торопець - поворотний момент

Як зазначають журналісти, для України рейд у Тверську область може стати поворотним моментом.

Упродовж багатьох місяців офіційні особи в Києві просили своїх європейських і американських колег дозволити використовувати передані боєприпаси великої дальності - британські крилаті ракети Storm Shadow і французькі SCALP-EG, а також ракети американської армійської тактичної ракетної системи - по цілям у глибині Росії, зокрема по складах боєприпасів.

Однак європейці та американці послідовно відмовляють у такому дозволі, навіть попри те, що кількість жертв серед мирного населення внаслідок ракетних ударів Росії зростає.

Явно розчаровані, українці подвоїли зусилля з виробництва зброї місцевої розробки - безпілотників і ракет. Цю зброю Київ може запускати по цілях на території Росії, не питаючи чийогось дозволу.

Підірвавши арсенал у Торопці, ця саморобна зброя, можливо, завдала найбільшого удару - і потенційно врятувала десятки українських життів, запобігши майбутнім російським атакам.

"Було досягнуто дуже важливого результату", - заявив президент України Володимир Зеленський всього за кілька годин після вибуху у Тверській області РФ.

Вибухи на складі БК у Тверській області РФ - що відомо

У ніч на 18 вересня в місті Торопець Тверської області країни-агресора Росії через атаку дронів спалахнула потужна пожежа на складі боєприпасів і почалася детонація. Місцева влада оголосила евакуацію населення.

У РФ не визнали атаку на військову частину, заявивши лише, що пожежа виникла після падіння уламків збитого БПЛА.

Як повідомляє Міноборони РФ, сили ППО нібито знищили 54 українських безпілотних літальних апарати в різних регіонах країни-агресора. Цікаво, що Тверська область у зведенні навіть не згадується.

Вибухи в Торопці були настільки потужними, що на території регіону зафіксували землетрус. Як повідомляє Volcanodiscovery, землетрус мав магнітуду в 2,8 бала.

Арсенал у Торопці використовували для зберігання різних боєприпасів, зокрема - 122-міліметрових реактивних снарядів для РСЗВ "Град" і 82-міліметрових артилерійських мін. Також там зберігалися ракети для С-300, С-400 та "Іскандерів" та ракети KN23, які росіянам поставляє Північна Корея.

За даними російських Telegram-каналів, на цьому арсеналі могли зберігатися близько 30 тисяч тонн різних боєприпасів.

За даними ЗМІ, арсенал у місті Торопець атакували дрони Служби безпеки України.

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