Арсенал ГРАУ злетів у повітря: чим підірвали склади РФ у Торопці – думка

На знищених складах могло бути більше, ніж 22 тисячі тонн боєприпасів, не виключає Михайло Самусь.

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У місті Торопець знищено арсенал армії РФ / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь прокоментував удар по арсеналу боєприпасів у російському місті Торопець Тверської області.

"Якщо там дійсно були якісь підземні та укріплені, сучасні місця зберігання, то дрон не міг просто пробити їх. Це не балістична ракета, яка призначена для [руйнування бетону] або спеціальний боєзаряд крилатої ракети. Це дрон, який може бити все ж таки по тих боєприпасах, які фактично незахищені", - наголосив він в ефірі Radio NV.

Експерт припускає, що через динаміку військової обстановки росіяни могли зберігати якусь частину боєприпасів на відкритих майданчиках.

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"Буквально сьогодні привезли, через тиждень вивозять на фронт розподіляти, то навіщо їх затягувати в якісь захищені місця зберігання?", - пояснив він.

Співрозмовник не виключає, що на знищених складах могло бути й більше, ніж 22 тисячі тонн боєприпасів, а ліквідація великого арсеналу ГРАУ матиме вплив на здатність російських військ продовжувати наступ на фронті в Україні.

"Тому що без цієї вогняної стіни, яку вони створюють артилерією, у них можливості впадуть. І це дасть змогу українським силам більш ефективно працювати нашою артилерією і зупиняти їхні штурми тощо", - упевнений він.

Аналітик вважає, що удар по складу боєприпасів у місті Торопець також може стати аргументом для президента США Джо Байдена надати дозвіл бити далекобійною зброєю по РФ напередодні візиту до Вашингтона Володимира Зеленського.

"Насамперед це демонстрація американцям, що дивіться, ви зафіксували землетрус, тобто фактично червона лінія щодо ядерної зброї. І ось подивіться, ми творимо історію, ми створюємо такі вибухи на території Росії, де ядерний удар по Вашингтону? Де хоч якась реакція Кремля? Немає реакції", - вказав він.

Самусь додав, що зараз настає ідеальний момент для того, щоб дозволити Україні бити західною зброєю по російській території.

"А разом з українськими дронами, українськими ракетами, ми зможемо створити потужний тиск на російську інфраструктуру ведення війни. І це, можливо, стане головним досягненням", - резюмував він.

Хто такий Михайло Самусь Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР). У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express. Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

Вибухи в Торопці - останні новини за темою

Раніше в Офісі президента відреагували на вибухи арсеналу "Іскандерів" у Тверській області. Михайло Подоляк прозоро натякнув, що Україні вкрай необхідний дозвіл бити ракетами вглиб Росії.

Нагадаємо, в ніч на середу, 18 вересня, низка БПЛА атакували склад із боєприпасами росіян у місті Торопець Тверської області. На місці прильотів сталася масштабна пожежа, почалася детонація. Відомо, що внаслідок детонації в місті спостерігався землетрус.

Як повідомлялося раніше, СБУ взяла відповідальність за атаку на склад. За опублікованими даними, на полігоні зберігалися як ракети до С-300, так і артилерійські снаряди, а також "Іскандери" і північнокорейська балістика. Загалом - близько 30 тисяч тонн різних боєприпасів.

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