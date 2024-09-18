Удар дронів по арсеналу в російському Торопці спровокував землетрус

Поштовхи зафіксували о 3:56 ранку. Землетрус мав магнітуду в 2,8 бала.

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У Тверській області РФ горить склад боєприпасів / Колаж: Главред, фото: Telegram, МНС РФ

Місто Торопець у Тверській області РФ вночі 18 вересня атакували дрони. У результаті атаки було уражено склад боєприпасів окупаційних військ Росії. Вибухи були настільки потужними, що на території регіону зафіксували землетрус.

Як повідомляє Volcanodiscovery, землетрус мав магнітуду в 2,8 бала. Він був спричинений детонацією на складах боєприпасів у Торопці.

Поштовхи зафіксували спочатку о 3:56 ранку. Після цього було ще 7 слабших - магнітудою від 2 до 2,8 бала.

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Вибухи на складі БК у Тверській області РФ - що відомо

У ніч на 18 вересня в місті Торопець Тверської області країни-агресора Росії через атаку дронів спалахнула потужна пожежа на складі боєприпасів та почалася детонація. Місцева влада оголосила евакуацію населення.

У РФ не визнали атаку на військову частину, заявивши лише, що пожежа виникла після падіння уламків збитого БПЛА.

Як повідомляє Міноборони РФ, сили ППО нібито знищили 54 українських безпілотних літальних апарати: 27 - над територією Курської області, 16 - над територією Брянської області, сім - над територією Смоленської області, три - над територією Бєлгородської області та один - над територією Орловської області. Цікаво, що Тверська область у зведенні навіть не згадується.

Дивіться відео - УТверській області масштабно палають склади озброєння:

Місто Торопець - що про нього відомо Торопець - місто у Тверській області Росії. Вперше згадується в 1074 році та є одним з найдавніших міст Тверської області. Входить до списку Історичних поселень Росії. У Торопці розташована військова частина 54169, її вже щонайменше тричі атакували дрони: 18 вересня, 29 червня і 5 травня 2024 року. Влада регіону та Міноборони РФ про це не повідомляли.

107-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Росії в місті Торопець, який потрапив під удар дронів, розташований майже за 500 км від кордону з Україною.

Арсенал використовувався для зберігання різних боєприпасів, зокрема - 122-міліметрових реактивних снарядів для РСЗВ "Град" і 82-міліметрових артилерійських мін. Також там зберігалися ракети для С-300, С-400 та "Іскандерів" і ракети KN23, які росіянам поставляє Північна Корея.

За даними російських Telegram-каналів, на цьому арсеналі могли зберігатися близько 30 тисяч тонн різних боєприпасів.

"Можу вас привітати, це найбільший склад боєприпасів, який вдавалося вразити за всю нашу війну. Судячи з розмірів складу, а це близько 7,76 км², є чутки, що там зберігалося до 30 тисяч тонн різного БК. 107-й арсенал ГРАУ часто використовувався для зберігання 122-мм снарядів РСЗВ "Град" і 82-мм мін", - пише паблік Око Гора.

Карта / Фото: Telegram

У Мережі також з'явилися знімки NASA, що фіксують стрімке збільшення вогнищ пожежі якраз на території арсеналу.

Дивіться відео - У Тверській області горить арсенал:

Зазначимо, за даними РосЗМІ, що військову частину 54169, склади якої розташовані в передмісті Торопця, вже щонайменше двічі раніше атакували дрони. Влада регіону і Міноборони РФ про це не повідомляли.

В/ч 54169 було атаковано двома безпілотниками рано вранці 29 червня. Обидва безпілотники вибухнули, на території військової частини виникла пожежа. Цю ж військову частину безпілотник уже атакував уночі 5 травня. Тоді дрон теж упав на території військової частини, внаслідок чого виникла пожежа.

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 вересня в російському Підмосков'ї гриміли вибухи і спалахнули пожежі - місцеві жителі поскаржилися на атаку дронів. Аеропорти "Внуково" і "Домодєдово" були закриті на виліт і приліт літаків.

Мер Москви Сергій Собянін відзвітував, що російська ППО збила десятки БПЛА. За його словами дрони, які летіли на Москву, нібито збивали в міському окрузі Люберці, в Подольську і в Раменському міському окрузі.

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