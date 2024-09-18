Атака на склад з БК у Торопці: під удар потрапили дефіцитні ракети, причина землетрусу

Імовірно, саме детонація складу з "Кинджалами" могла спричинити землетрус у місті.

https://glavred.net/world/udar-po-skladu-z-bk-u-toropci-pid-udar-potrapili-deficitni-raketi-prichina-zemletrusu-10598090.html Посилання скопійоване

Росіяни стверджують, що на складі зберігалося всього до 30 тисяч тонн різних видів боєприпасів / Колаж Главреда. Фото: МНС Росії, скріншоти відео

Російські пропагандисти вдень, 18 вересня, підтвердили ураження і суттєві втрати окупантів під час атаки БПЛА на склад зі снарядами у Торопці Тверської області.

За даними путінського публіка "Кремлівська табакерка", склад нібито було атаковано не менш як 8 безпілотниками, хоча Міноборони країни-агресорки звітує про збиття "півсотні БПЛА".

"Силам ППО вдалося збити тільки три — інші вдарили по арсеналу боєприпасів… Чому частина зброї зберігалася просто неба — відкрите питання. На цьому арсеналі зовсім недавно будували нові бетонні укриття — не допомогло", — скаржаться пропагандисти. відео дня

За уточненими даними "воєнкорів", на складі, зокрема, зберігалися близько десятка дефіцитних для російської армії "Кинджалів". Ракети нібито підвезли у Тверську область менш як тиждень тому.

Ракети Кинджал - характеристика / Інфографіка: Главред

Саме детонація "Кинджалів" могла спричинити землетрус у місті, вважають пропагандисти.

Пропагандисти Путіна закликали вже навіть не саджати тих, хто "здав" інформацію ЗСУ, а "розстрілювати".

Місто Торопець - що про нього відомо Торопець - місто у Тверській області Росії. Вперше згадується в 1074 році та є одним з найдавніших міст Тверської області. Входить до списку Історичних поселень Росії. У Торопці розташована військова частина 54169, її вже щонайменше тричі атакували дрони: 18 вересня, 29 червня і 5 травня 2024 року. Влада регіону та Міноборони РФ про це не повідомляли.

Удари по Росії - думка експерта

Новий дрон "Паляниця", презентований Зеленським на День Незалежності, відкриває нові горизонти щодо використання вітчизняних безпілотних засобів ураження, переконаний авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова Валерій Романенко.

У блозі на Главред він зауважив, що реактивний безпілотник Паляниця знадобиться нам для того, щоб завдавати ударів по ворожій авіації. Якщо раніше ми здебільшого били по нафтопереробних заводах, складах боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів та аеродромах, то з появою цього дрона пріоритетною ціллю стане сама авіація.

Торопець - головне про удар по складу БК росіян

У ніч проти середи, 18 вересня, низка БПЛА атакувала склад з боєприпасами росіян у місті Торопець Тверської області. На місці прильотів сталась масштабна пожежа, почалась детонація.

Відомо, що внаслідок детонації у місті спостерігався землетрус.

СБУ взяла відповідальність за атаку на склад. За опублікованими даними, на полігоні зберігалися як ракети до С-300, так і артилерійські снаряди, а також "Іскандери" та північнокорейська балістика. Усього - близько 30 тисяч тонн різних боєприпасів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред