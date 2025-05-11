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Тіньова схема Москви: як нафта минає санкції

Руслан Іваненко
11 травня 2025, 23:47
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Як Кремль використовує зону вільної торгівлі в Індонезії для маскування походження нафтопродуктів.
Путин, нефтяной танкер
Каримун стає новим хабом для російської нафти / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Читайте в матеріалі:

  • Як російська нафта "перетворюється" на індонезійську
  • Чому Каримун став головним хабом у 2025 році
  • Хто стоїть за схемами обходу західних санкцій

Росія використовує індонезійський порт Каримун як ключовий хаб для обходу західних санкцій на експорт нафтопродуктів. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Каримун, що розташований у зоні вільної торгівлі та фактично поза контролем індонезійської влади, став головним перевалочним пунктом російських енергоносіїв у 2025 році", — повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

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У порту російські нафтопродукти змішують із сировиною з інших країн, після чого вони втрачають походження і формально стають індонезійськими. Це дозволяє уникати дії західних санкцій та реекспортувати продукцію до Сінгапуру, Малайзії й Китаю.

З початку 2025 року через Каримун з порту Усть-Луга (РФ) було експортовано 590 тис. тонн мазуту. Для порівняння, за січень–березень 2024 року — лише 100 тис. тонн. Також у 2025 році з Росії вперше було поставлено близько 217 тис. тонн дизельного палива та 50 тис. тонн сирої нафти.

У березні–квітні 2025 року до Каримуна прибули щонайменше три танкери, які перебувають під санкціями ЄС та Великої Британії.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

За даними розвідки, "посередниками в торгівлі підсанкційними товарами є маловідомі торгові фірми, які часто змінюють свої назви до того, як прибудуть до кінцевих пунктів призначення".

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не почне серйозні переговори про припинення війни в Україні.

Крім того, влада Сполучених Штатів завершила розробку нового пакета санкцій проти Росії, який стосуватиметься банківської сфери та енергетики.

Тим часом Україна консультується зі США щодо нових санкцій. Основна мета - вдарити по "больових точках" Росії, щоб примусити її до серйозного дипломатичного діалогу і завершення війни.
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Що таке Служба зовнішньої розвідки?

Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) створена в 2004 році на базі Департаменту розвідки і розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України для здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, участі у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном. Керівник СЗР входить до складу Ради національної безпеки і оборони України і підпорядковується безпосередньо Президентові України, пише Вікіпедія.

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