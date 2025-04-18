Shaman і Куклачов: Зеленський ввів санкції проти російських артистів

Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 59 росіян і 60 підприємств РФ.

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Зеленський ввів санкції проти російських артистів / колаж: Главред, фото: instagram.com/kuklachevcats, instagram.com/shaman.me, ОПУ

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Щодо кого з російських артистів введено санкції

Проти яких російських компаній введено санкції

У п'ятницю, 18 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти низки громадян Росії та російських підприємств. Про це йдеться в указах глави держави № 246/2025 і № 247/2025.

Загалом під санкції України потрапили 59 російських фізичних осіб і 60 підприємств.

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Зокрема, санкції наклали на 20 російських акторів, співаків і спортсменів. До списку потрапили:

Апексімова Ірина - актриса і режисерка;

Велика Софія - фехтувальниця;

Вяльбе Олена - лижниця, олімпійська чемпіонка;

Гогунський Віталій - актор (відомий роллю Кузі в серіалі "Універ");

Джигурда Микита - актор;

Дронов Ярослав - співак (відомий під псевдонімом SHAMAN);

Кончаловський Єгор - кінорежисер і сценарист;

Куклачев Юрій - актор;

Кучера Оскар - актор;

Лебедєв Денис - боксер;

Миронов Євген - актор театру;

Нагорний Микита - гімнаст;

Панкратов-Чорний Олександр - актор і кінорежисер;

Полунін Сергій - артист балету;

Проводніков Руслан - боксер;

Расторгуєв Микола - співак і колишній депутат Держдуми РФ;

Розенбаум Олександр - співак;

Сукачов Ігор - рок-музикант, актор, режисер;

Цискаридзе Микола - артист балету;

Чумаков Роман - репер (відомий як Жиган).

У рамках санкцій зазначеним особам заблокують активи, обмежать можливість вести торговельні та інші операції, вести бізнес, купувати майно та земельні ділянки тощо. Крім того, їх позбавлять державних нагород.

Зеленський також запровадив санкції проти низки компаній РФ, серед них:

акціонерне товариство "Арсенал";

Алтайський хімпром;

База № 1 хімреактивів;

Балтійська промислова компанія;

Вектор;

Володимирський завод прецизійних сплавів;

металургійний завод "Електросталь";

науково-виробниче об'єднання "Магнетон".

У рамках санкцій росіянам заблокують активи, обмежать можливість вести торговельні та інші операції, вести бізнес, купувати нерухомість тощо. Росіян, які мають державні нагороди України, позбавлять їх.

Санкції проти РФ - останні новини

Як писав Главред, після ракетного удару РФ по Сумах журналісти запитали у президента США Дональда Трампа, чи введе він нові санкції проти Росії. Американський лідер відповів, що РФ і так перебуває під обмеженнями, які були введені раніше. "Я вже маю обмеження проти Росії. Я їх вводив", - сказав Трамп.

Раніше стало відомо, що Трамп продовжив дію санкцій проти Росії на один рік. Йдеться про пакет санкцій, запроваджений попереднім президентом США Джо Байденом 2021 року.

У Європейському Союзі розглядають санкції проти країни-агресора Росії як важливий важіль тиску. Будь-яке пом'якшення санкцій проти Москви буде можливе тільки для досягнення міцного миру між РФ і Україною. Про це заявив головний представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван.

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