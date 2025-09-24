Удар по гаманцям: в Україні неочікувано зросли ціни на популярний продукт

Головне:
- В Україні подорожчало масло
- Найдешевша пачка масла коштує більше 100 гривень
Ціни на продукти в українських супермаркетах змінюються ледь не щодня. Здебільшого, вони зростають. Не виключенням є і вершкове масло двох виробників.
Як свідчать дані на сайті Мінфін, станом на 24 вересня, середня ціна на вершкове масло помітно зросла у порівнянні із середньомісячним показником серпня.
Як змінилися ціни у супермаркетах
Масло Селянське 72,5% вагою 200 грамів сьогодні в середньому коштує 118,02 гривні. Що цікаво, ще минулого місяця його продавати по 110,76 гривні за пачку.
Водночас масло Яготинське 73% наприкінці вересня не так помітно зросло у ціні. Зараз його можна купити по 108,95 гривень за 200 грамів, тоді як у серпні воно коштувало 108,22 гривні.
Чому в Україні зростають ціни на масло - думка експерта
Главред писав, що аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка пояснив стійке зростання цін на молочну продукцію тим, що зменшується поголів'я корів на господарствах, а також зростають витрати на корми для тварин.
За прогнозами експертів, ця тенденція найближчим часом не зупиниться, тож у супермаркетах цінники на масло будуть підвищувати і надалі.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що впродовж тижня в Україні подешевшали кілька ключових овочів і баштанних культур. Водночас фрукти на ринку здебільшого дорожчали.
Раніше повідомлялося, що кава популярного виробника вагою 210 грамів, станом на 23 вересня, коштувала в середньому 588,60 гривні. Натомість середньомісячна ціна у серпні на таку ж упаковку становила 549,56 гривні.
Напередодні стало відомо, що в українських супермаркетах зафіксовано певне зниження цін на курячі яйця. Неупаковані яйця в середньому коштують 4,77 грн за штуку, що еквівалентно 47,7 грн за десяток - це на 67 копійок дешевше порівняно із серединою серпня.
