Удар по гаманцям: в Україні неочікувано зросли ціни на популярний продукт

Базовий продукт за останні тижні подорожчав на кілька гривень.

За пачку масла українцям доведеться віддати кругленьку суму / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Головне:

В Україні подорожчало масло

Найдешевша пачка масла коштує більше 100 гривень

Ціни на продукти в українських супермаркетах змінюються ледь не щодня. Здебільшого, вони зростають. Не виключенням є і вершкове масло двох виробників.

Як свідчать дані на сайті Мінфін, станом на 24 вересня, середня ціна на вершкове масло помітно зросла у порівнянні із середньомісячним показником серпня.

Як змінилися ціни у супермаркетах

Масло Селянське 72,5% вагою 200 грамів сьогодні в середньому коштує 118,02 гривні. Що цікаво, ще минулого місяця його продавати по 110,76 гривні за пачку.

Водночас масло Яготинське 73% наприкінці вересня не так помітно зросло у ціні. Зараз його можна купити по 108,95 гривень за 200 грамів, тоді як у серпні воно коштувало 108,22 гривні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Чому в Україні зростають ціни на масло - думка експерта

Главред писав, що аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка пояснив стійке зростання цін на молочну продукцію тим, що зменшується поголів'я корів на господарствах, а також зростають витрати на корми для тварин.

За прогнозами експертів, ця тенденція найближчим часом не зупиниться, тож у супермаркетах цінники на масло будуть підвищувати і надалі.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що впродовж тижня в Україні подешевшали кілька ключових овочів і баштанних культур. Водночас фрукти на ринку здебільшого дорожчали.

Раніше повідомлялося, що кава популярного виробника вагою 210 грамів, станом на 23 вересня, коштувала в середньому 588,60 гривні. Натомість середньомісячна ціна у серпні на таку ж упаковку становила 549,56 гривні.

Напередодні стало відомо, що в українських супермаркетах зафіксовано певне зниження цін на курячі яйця. Неупаковані яйця в середньому коштують 4,77 грн за штуку, що еквівалентно 47,7 грн за десяток - це на 67 копійок дешевше порівняно із серединою серпня.

