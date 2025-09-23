Рус
Ціна перевищила 550 гривень: в Україні різко здорожчав популярний продукт

Анна Косик
23 вересня 2025, 15:38
Українці можуть відчути підвищення цін на один із базових товарів.
Як у супермаркетах змінилися ціни на каву / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • В Україні подорожчала кава
  • Ціни на каву підвищують і на світовому ринку

Ціни на продукти в Україні зростають щомісяця. Однак, якщо більшість базових товарів дорожчають на кілька гривень, то кава вже наближається до ціни 600 гривень за пачку.

Згідно з даними Мінфіну, кава Nescafe Gold вагою 210 грамів, станом на 23 вересня, коштує в середньому 588,60 гривні. Натомість середньомісячна ціна у серпні на таку ж упаковку становила 549,56 гривні.

Чому росте ціна на каву

Видання Bloomberg повідомило, що ф'ючерси на каву коливалися поблизу історичного максимуму в умовах нестабільної торгівлі. Це відбувається через те, що ринкові спекулянти зробили ставку на побоювання, що тарифи та посуха призведуть до зменшення постачання з боку провідного виробника Бразилії.

Відповідно, коли вартість кави наближається до рекорду у світі, це впливає і на підвищення цінників в Україні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні зберігається тенденція щомісячного здорожчання хліба. До кінця року ціни зростуть у середньому на 11-23% залежно від виду продукції.

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах зафіксовано певне зниження цін на курячі яйця. Неупаковані яйця в середньому коштують 4,77 грн за штуку, що еквівалентно 47,7 грн за десяток - це на 67 копійок дешевше порівняно із серединою серпня.

Напередодні стало відомо, що білокачанна капуста здешевшала з 9 гривень до 5 гривень за кілограм. Подібну тенденцію показали й інші коренеплоди: морква знизилася в ціні з 8 до 6 гривень за кілограм, а буряк подешевшав із 8 до 5 гривень.

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

кава ціни на продукти
