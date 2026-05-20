Усик – Верховен: де дивитися та несподіваний прогноз букмекерів на бій року

Усик – Верховен: дата бою, де дивитися та прогнози букмекерів

Український чемпіон світу Олександр Усик знову вийде на ринг. Цього разу суперником володаря титулів WBA, WBC, IBF та IBO стане легендарний нідерландський кікбоксер Ріко Верховен, якого багато хто називає "Королем кікбоксингу".

Бій Усик – Верховен вже називають однією з найбільш незвичайних і обговорюваних подій року у світі єдиноборств.

Усик – Верховен: дата бою та місце проведення поєдинку

Поєдинок Олександр Усик – Ріко Верховен відбудеться в ніч з 23 на 24 травня. Вечір боксу пройде в Гізі (Єгипет) прямо біля підніжжя знаменитих пірамід.

Головна подія вечора розпочнеться орієнтовно о 00:30 за київським часом.

На кону стоятимуть чемпіонські пояси, якими володіє українець. Однак у разі сенсаційної перемоги Верховена титули стануть вакантними, а організації WBA, WBC, IBF та IBO окремо визначать нових претендентів на пояси.

Усик – Верховен: де дивитися бій

В Україні офіційним транслятором вечора боксу стане Київстар ТВ.

Саме там можна буде дивитися Усик – Верховен у прямому ефірі. Інтерес до поєдинку величезний не тільки в Україні, але й у Європі, адже для Верховена це дебют на такому високому рівні саме у професійному боксі.

Хто такий Ріко Верховен

Ріко Верховен – один з найвідоміших кікбоксерів сучасності. Нідерландський спортсмен довгі роки домінував в організації Glory і отримав прізвисько "Король кікбоксингу".

За кар'єру Верховен провів десятки титульних боїв і перемагав багатьох зірок важкої ваги. Його головні переваги — значні габарити, фізична міць і важкий удар.

Зріст Верховена становить близько 196 сантиметрів, а вага часто перевищує 120 кг. За своїми розмірами він помітно перевершує Усика.

При цьому досвід саме у професійному боксі у нідерландця значно менший, що й робить українця явним фаворитом зустрічі.

Усик – Верховен: прогноз букмекерів

Незважаючи на статус Ріко Верховена та його величезну популярність у світі кікбоксингу, букмекери практично не сумніваються у перемозі Олександра Усика.

Коефіцієнти на бій виглядають наступним чином:

перемога Олександра Усика — 1,05;

перемога Ріко Верховена — 8,50.

Якщо перевести котирування у відсотки, шанси оцінюються так:

перемога Усика — близько 90%;

перемога Верховена — близько 10%.

Експерти вважають, що рівень боксерської техніки, швидкість і досвід українця мають стати вирішальними факторами.

Усик — Верховен: прогноз на бій

Аналітики відзначають, що Олександр Усик підходить до поєдинку в статусі одного з найкращих суперважковаговиків сучасності.

Українець володіє чудовою роботою ніг, захистом і вмінням контролювати темп бою. Водночас Верховен може створити проблеми завдяки своїм розмірам і фізичній силі.

Головною інтригою залишається питання, чи зможе легендарний кікбоксер адаптуватися до професійного боксу проти суперника такого рівня.

Більшість прогнозів сходяться на тому, що Усик повинен впевнено контролювати хід поєдинку і перемагати або за очками, або достроково у другій половині бою.

А ось ветеран боксу Дерек Чісора переконаний, що Ріко Верховену під силу здолати Олександра Усика.

"Я кажу тобі: він може побити Усика. Просто влучить по ньому", – сказав Дерек.

Також він додав, що нідерландський кікбоксер міг би перемогти його в гіпотетичному поєдинку.

