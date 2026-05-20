Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Усик – Верховен: де дивитися та несподіваний прогноз букмекерів на бій року

Сергій Кущ
20 травня 2026, 15:32
google news Підпишіться
на нас в Google
Букмекери практично не сумніваються у перемозі Олександра Усика.
Усик – Верховен: дата поєдинку, де дивитися та прогнози букмекерів
Усик – Верховен: дата бою, де дивитися та прогнози букмекерів / Колаж Главред, фото: pixabay.com, ШІ

Читайте детальніше:

  • Коли і де відбудеться бій Усик – Верховен
  • Чому поєдинок називають найнезвичайнішим
  • Які шанси букмекери дають суперникам

Український чемпіон світу Олександр Усик знову вийде на ринг. Цього разу суперником володаря титулів WBA, WBC, IBF та IBO стане легендарний нідерландський кікбоксер Ріко Верховен, якого багато хто називає "Королем кікбоксингу".

Бій Усик – Верховен вже називають однією з найбільш незвичайних і обговорюваних подій року у світі єдиноборств.

відео дня

Усик – Верховен: дата бою та місце проведення поєдинку

Поєдинок Олександр Усик – Ріко Верховен відбудеться в ніч з 23 на 24 травня. Вечір боксу пройде в Гізі (Єгипет) прямо біля підніжжя знаменитих пірамід.

Головна подія вечора розпочнеться орієнтовно о 00:30 за київським часом.

На кону стоятимуть чемпіонські пояси, якими володіє українець. Однак у разі сенсаційної перемоги Верховена титули стануть вакантними, а організації WBA, WBC, IBF та IBO окремо визначать нових претендентів на пояси.

Усик — Вехнонен: битва поглядів
Усик – Вехнонен: битва поглядів / Фото: скріншот instagram.com/usykaa/

Усик – Верховен: де дивитися бій

В Україні офіційним транслятором вечора боксу стане Київстар ТВ.

Саме там можна буде дивитися Усик – Верховен у прямому ефірі. Інтерес до поєдинку величезний не тільки в Україні, але й у Європі, адже для Верховена це дебют на такому високому рівні саме у професійному боксі.

Хто такий Ріко Верховен

Ріко Верховен – один з найвідоміших кікбоксерів сучасності. Нідерландський спортсмен довгі роки домінував в організації Glory і отримав прізвисько "Король кікбоксингу".

За кар'єру Верховен провів десятки титульних боїв і перемагав багатьох зірок важкої ваги. Його головні переваги — значні габарити, фізична міць і важкий удар.

Зріст Верховена становить близько 196 сантиметрів, а вага часто перевищує 120 кг. За своїми розмірами він помітно перевершує Усика.

При цьому досвід саме у професійному боксі у нідерландця значно менший, що й робить українця явним фаворитом зустрічі.

Дивіться відео про те, хто такий Рікі Верховен:

Усик – Верховен: прогноз букмекерів

Незважаючи на статус Ріко Верховена та його величезну популярність у світі кікбоксингу, букмекери практично не сумніваються у перемозі Олександра Усика.

Коефіцієнти на бій виглядають наступним чином:

  • перемога Олександра Усика — 1,05;
  • перемога Ріко Верховена — 8,50.

Якщо перевести котирування у відсотки, шанси оцінюються так:

  • перемога Усика — близько 90%;
  • перемога Верховена — близько 10%.

Експерти вважають, що рівень боксерської техніки, швидкість і досвід українця мають стати вирішальними факторами.

Усик — Верховен: прогноз на бій

Аналітики відзначають, що Олександр Усик підходить до поєдинку в статусі одного з найкращих суперважковаговиків сучасності.

Українець володіє чудовою роботою ніг, захистом і вмінням контролювати темп бою. Водночас Верховен може створити проблеми завдяки своїм розмірам і фізичній силі.

Головною інтригою залишається питання, чи зможе легендарний кікбоксер адаптуватися до професійного боксу проти суперника такого рівня.

Більшість прогнозів сходяться на тому, що Усик повинен впевнено контролювати хід поєдинку і перемагати або за очками, або достроково у другій половині бою.

А ось ветеран боксу Дерек Чісора переконаний, що Ріко Верховену під силу здолати Олександра Усика.

"Я кажу тобі: він може побити Усика. Просто влучить по ньому", – сказав Дерек.

Також він додав, що нідерландський кікбоксер міг би перемогти його в гіпотетичному поєдинку.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Олександр Усик новини спорту Новини боксу Ріко Верховен
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Меморандум на €90 млрд підписано: коли Україна отримає перші гроші від ЄС

Меморандум на €90 млрд підписано: коли Україна отримає перші гроші від ЄС

16:23Економіка
Росія має п'ять варіантів наступу на північ України - Зеленський

Росія має п'ять варіантів наступу на північ України - Зеленський

15:40Війна
Усик – Верховен: де дивитися та несподіваний прогноз букмекерів на бій року

Усик – Верховен: де дивитися та несподіваний прогноз букмекерів на бій року

15:32Спорт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 20 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з коровою за 16 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з коровою за 16 с

Помідори ростимуть як на дріжджах: що додати у воду для поливу у травні

Помідори ростимуть як на дріжджах: що додати у воду для поливу у травні

Чотири знаки зодіаку поповнять свій гаманець: доля підкине шанс розбагатіти

Чотири знаки зодіаку поповнять свій гаманець: доля підкине шанс розбагатіти

Alyona Alyona посперечалася в Мережі щодо ТЦК: реперку "відправили" на фронт кухарем

Alyona Alyona посперечалася в Мережі щодо ТЦК: реперку "відправили" на фронт кухарем

Останні новини

16:23

Меморандум на €90 млрд підписано: коли Україна отримає перші гроші від ЄС

16:16

Списання Шабуніна з армії дискредитує ЗСУ та знищує мотивацію долучатися до війська, - рух "Чесна мобілізація"

16:00

Військовослужбовців ТЦК, які не були на фронті, відправлять на ротації

15:54

Що не можна робити у свято 21 травня: суворі прикмети та заборони

15:42

Буданов змусив Росію витрачати мільярди на пасивну оборону - бразильський офіцер

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
15:41

Фіналістка шоу "Холостяк" потрапила до лікарні: Цимбалюк відреагував

15:40

Росія має п'ять варіантів наступу на північ України - Зеленський

15:34

Загибель шоумена Максима Неліпи на фронті: з'явилося фото з його могили

15:33

Власник казино Pin-Up Дмитро Пунін, судячи з усього, придбав кастомну яхту Lamborghini

Реклама
15:32

Усик – Верховен: де дивитися та несподіваний прогноз букмекерів на бій року

15:23

Гороскоп Таро на сьогодні, 21 травня: Близнюкам — правда, Леву — солодка віра

15:10

Вівчарку знайшли на дорозі прив'язаною до бетонну: причина здивувалаВідео

14:33

ЗСУ рознесли гігантські нафтові резервуари і НПЗ: Генштаб оголосив результати

14:27

НБУ змінює правила оплати картками: нові вимоги вже набули чинності

14:15

Китайський гороскоп на завтра, 21 травня: Бикам — суперечки, Коням — скарги

14:15

Ключова галузь доходів РФ страждає: експерт розповів про наслідки ударів ЗСУ

13:59

Гороскоп на червень 2026: Овнам — зміни у фінансовій сфері, Левам — успіх гарантований

13:50

"Мандрівник у часі" показав майбутнє: Третя світова війна наближаєтьсяВідео

13:37

Почне рости наступного дня: чим підгодувати капусту після висадки у ґрунтВідео

13:28

Кінофест "Миколайчук OPEN" оголосив фільми-учасники міжнародного конкурсу

Реклама
13:28

У травні Київ стане столицею спортивного маркетингу: SBC Summit Ukraine повертається вп'яте

13:24

Декларація з "руським душком". ЗМІ побачили в звітності депутатки з Житомира Костюшко звʼязок із росіянами

13:23

Слова "взбалмошный" не існує - як правильно сказати українськоюВідео

13:18

Дружина Остапчука перенесла операцію: що сталося

12:59

Нова перешкода для миру: у Кремлі зробили цинічну заяву про переговори

12:49

Сонячні панелі з акумуляторами: чи справді вони допомагають економити

12:44

Карикатура: Цекало з дружиною висміяли в мережі за фото на червоній доріжці

12:36

"Після припинення вогню": в ОП заявили про проведення виборів та назвали дати

12:24

Жорстокий удар РФ по Конотопу: зруйновано багатоповерхівку, під завалами шукають людейФото

12:12

Світла не буде до 8 годин: коли в Україні можуть початися масові відключення

12:00

Росія намагається лякати Європу енергетичною кризою, щоб змусити ЗСУ припинити удари - Гардус

11:59

17 років з перемоги "Шахтаря" в Кубку УЄФА: ексклюзивний випуск на YouTube-каналі Ігоря Циганика

11:58

Без світла десятки тисяч сімей: Росія атакувала об’єкт енергетики в ОдесіФото

11:50

Все готується в одній сковорідці: рецепт вечері з гречки за 30 хвилин

11:45

Як швидко відновити раковину з нержавіючої сталі — засяє, а неприємний запах зникнеВідео

11:35

Дивна звичка котів довгі роки дивувала господарів: причина з’ясована

11:32

Навіщо розпилювати оцет біля унітазу: простий трюк усуне запах і наліт

11:27

Військові РФ створюють "коридори для дронів" через українські "зони смерті" - Forbes

10:59

Гороскоп на завтра, 21 травня: Близнюкам - зрада, Рибам - подарунок

10:58

На уламках виявили радіацію: РФ атакувала Україну небезпечним дрономФото

Реклама
10:40

Як визначити IQ собаки: простий тест виявить приховані геніальні здібності

10:17

Вуличний кіт щодня застрибує на касу в магазині: причина розчулила тисячі людей

10:12

21 травня - Вознесіння Господнє: кому молитися у церковне свято

09:50

"На таких об’єктах тримається країна": Сазонов про значення Хмельницької АЕС для енергетичної стійкості України

09:34

Гроза, град і шквали: які регіони України сьогодні накриє сильна негода

09:23

РФ раптово розпочала ядерні навчання неспроста: в ISW попередили про цілі Кремля

09:10

Астрологи назвали 3 знаки зодіаку, на які з 20 травня чекає величезний фінансовий успіх

09:00

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 20 травня (оновлюється)

08:39

Вашингтон готує новий удар по НАТО: у Reuters розкрили подробиці

08:20

Вогняний стовп диму в небі: РФ потужно атакували дрони, є ураження

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти