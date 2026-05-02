Потужні удари по цілях РФ: підірвано тактичну групу ОТРК Іскандер та РЛС

Уражено місце дислокації тактичної групи оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер РФ.

https://glavred.net/ukraine/moshchnye-udary-po-celyam-rf-vzorvana-takticheskaya-gruppa-otrk-iskander-i-rls-10761479.html Посилання скопійоване

Атаковано важливі об'єкти РФ

Головне:

Поранено місце розташування тактичної групи ОТРК "Іскандер"

Підірвано РЛС "МІС-М1" (Маяк) і "Подльот" у Криму

У ніч на 2 травня в рамках зниження наступальних можливостей російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів ворога.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram Генерального штабу Збройних сил України.

відео дня

"Зокрема, уражено місце розташування тактичної групи оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" (Дружне, ВОТ АР Крим). Також уражено засоби радіолокації противника на території тимчасово окупованого Криму, а саме: берегову радіолокаційну станцію "МІС-М1" (Маяк) та радіолокаційну станцію "Подльот" (Євпаторія)", – йдеться у повідомленні.

/ Главред

Крім того, уражено три пункти управління БПЛА противника та склад БПЛА на окупованій території Донецької області.

Українські воїни також уразили ремонтний підрозділ противника в районі Кадіївки на ВОТ Луганської області та склад боєприпасів у районі Іванівки на ВОТ Херсонської області.

За результатами попередніх ударів підтверджено знищення складу боєприпасів 29.04.2026 на аеродромі "Кача" в окупованому Криму.

"Сили оборони України й надалі будуть системно завдавати ударів по важливих об'єктах противника до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України", – підсумували в Генштабі.

/ Генштаб ЗСУ

Як писав Главред, Україна провела унікальну спецоперацію в тилу Росії, вразивши стратегічно важливі об'єкти ворога на чотирьох аеродромах - "Біла", "Дягілево", "Оленя" та "Іваново".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили ворожий Су-34. Су-34 здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, із застосуванням керованих авіабомб

Раніше повідомлялося, що вартість авіаційної техніки, ураженої під час спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати російської авіації в результаті удару становлять 41 одиницю.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред