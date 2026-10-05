Київ майже не відчує удару по Бортничах: де справжня загроза для каналізації

Енергетик Олександр Харченко вважає, що загрозу для столиці становить відключення електропостачання каналізаційних насосів, а не атаки на саму станцію.

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Бортницька станція аерації витримає сотні "Іскандерів" - експерт / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Станцію в Бортничах не вивести з ладу навіть масованими ударами

Ключова вразливість - живлення каналізаційних насосів

Резервування насосів у Києві вже відпрацьовували

Бортницька станція аерації здатна витримати навіть наймасштабніші атаки без серйозних наслідків для водовідведення Києва. Реальна загроза для столичної каналізації криється не на території очисних споруд, а на підходах до них. Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю Главреду.

Питання стійкості очисного комплексу постає на тлі систематичних російських обстрілів енергетичної та комунальної інфраструктури столиці. Експерт стримано оцінює ризики для цього об’єкта.

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"У Бортничах можна "втопити" сотні "Іскандерів" і тисячі дронів - і нічого не станеться. Зрозуміло, що у очисної станції є певні вразливі елементи, але їхнє ураження не призведе до якогось суперапокаліпсису", - підкреслив Харченко.

Пояснення такої стійкості - у масштабах самого комплексу та розрізненості його об’єктів.

"А коли все вже потрапило на територію Бортнич, де розташований величезний, без перебільшення, масив споруд, то туди можна направити величезну кількість ракет - місто цього практично не помітить", - зазначив експерт.

Головний ризик - до входу на станцію

Найбільш вразливою ділянкою системи енергетик вважає інфраструктуру, яка забезпечує рух стоків з міста до очисних споруд.

"Для Києва ключовий момент - це саме живлення каналізаційних насосів, які доставляють усе до Бортнич", - переконаний Харченко.

За його словами, резервному енергопостачанню цих об’єктів приділяли особливу увагу, адже йдеться про систему, без якої місто не може нормально функціонувати.

Удари по Бортницькій станції - новини

Як писав Главред, на початку серпня в Мережі з’явилася інформація про нібито удар по Бортницькій станції аерації в Києві. У Генштабі ЗСУ спростували цю інформацію.

Директор "Інституту міста" Олександр Сергієнко озвучив найгірший сценарій у разі удару РФ по Бортницькій станції.

"Найгірше, що може статися після удару росіян по Бортницькій станції аерації, - це те, що очищення води не відбуватиметься. Бортницька станція є кінцевим блоком, куди збираються стічні каналізаційні води, саме з побутових та промислових каналізацій. Це не зливова каналізація, де вода прямим потоком потрапляє у Дніпро. Варто зазначити, що промислових стічних вод у Києві саме металургійного походження немає. Так, є хімічні, але вони просто використовують воду, не забруднюючи її. Тож, якщо підбивати підсумок, то найгіршим сценарієм може бути витік неочищеної води в Дніпро", - пояснив експерт.

Бортницька станція аерації / Інфографіка: Главред

Росія готує удари по енергетиці - що відомо

Як повідомляє The New York Times, міністр енергетики України Денис Шмигаль показав європейським партнерам у Парижі перехоплений російський план щодо руйнування енергетичної системи України шляхом методичних атак. У плані, копію якого отримала газета, описується кампанія ударів із використанням до 1000 ракет, безпілотників і бомб. Вони мали бути спрямовані на широкий спектр об’єктів, зокрема на електричні підстанції, гідроелектростанції, теплові електростанції та котельні.

Найчутливіший пункт документа стосується атомної генерації. Москва має намір змусити зупинитися три діючі АЕС, які є кістяком енергосистеми країни. Окупанти планують ракетні удари по відкритих розподільних пристроях, що з'єднують станції з мережею і розташовані менш ніж за милю від реакторів.

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Про персону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

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