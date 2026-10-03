Нова загроза з неба: Росія модернізувала ракети 'Іскандер', що змінилося

Замість однієї реальної цілі українські радари фіксують одразу кілька повітряних об'єктів.

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РФ повернула небезпечну функцію "Іскандерам" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Головне із заяви експерта:

Росіяни ймовірно модернізували ракети "Іскандер"

Ракета відстрілює хибні цілі просто в польоті

Радари ППО бачать кілька об'єктів замість одного

Російські балістичні ракети "Іскандер", ймовірно, пройшли модернізацію й отримали оновлені засоби обману протиповітряної оборони. Йдеться про здатність випускати в повітря спеціальні об'єкти-приманки безпосередньо під час польоту. Про це заявив головний редактор порталу "Мілітарний" Михайло Люксіков в етері Київ24.

За його словами, наслідок для розрахунків ППО прямий: радіолокаційні станції замість одного реального об'єкта фіксують на екранах одразу декілька. Це суттєво ускладнює розпізнавання та перехоплення.

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Люксіков наголошує, що подібне рішення ворог використовував і раніше, однак у певний момент від нього відмовився. Конструкція самого боєприпасу передбачала таку можливість ще на етапі розробки.

"Ракета "Іскандер" була від початку обладнана для відстрілу фальшивих цілей. В процесі застосування по Україні неодноразово фіксувалися фальшиві цілі. За обідком ракетного двигуна можна було бачити відповідні місця для відстрілу. Потім росіяни модернізували, відмовилися від подібних пасток", - каже експерт.

Повторна поява приманок під час атак свідчить про те, що окупанти, найімовірніше, усунули попередні недоліки й довели ідею до робочого стану. За словами Люксікова, противник послідовно домагається максимального ефекту ураження.

Іскандер / Інфографіка: Главред

Якими новими ракетами РФ атакує Україну

Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап говорив, що Росія може становити для України серйозну загрозу не лише завдяки характеристикам нових ракет, а й через можливість швидко нарощувати їхню кількість.

За його словами, ракети "Дань-Т" мають швидкість близько 600 км/год і бойову частину орієнтовною масою 130 кг. Водночас їхня основна небезпека пов’язана не стільки з окремими технічними характеристиками, скільки з потенціалом масштабування виробництва.

"Швидкість - приблизно 600 км/год, боєзаряд - десь 130 кг. Але головна небезпека - це додаткові можливості та кількість. Росіянам не потрібно витрачати величезні кошти на створення абсолютно нового виробництва. Вони замінюють електроніку, у гіршому випадку - старі порохові двигуни, і ці засоби знову можуть працювати", - заявив він.

Ракета Дань-Т / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, останніми днями російська окупаційна армія систематично завдає ударів по київських мостах. Вранці 3 жовтня росіяни завдали удару по Північному мосту в столиці. Пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу.

Вдень 2 жовтня Росія атакувала КАБами Харків. Влучання зафіксоовано у двох районах міста - Немишлянському та Слобідському. Окупанти поцілили по приватних секторах міста. Один з ворожих КАБів потрапив у житловий будинок. Є агиблі та постраждалі.

На Київщині внаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч на 30 вересня загинула дитина, ще троє людей отримали травми, серед них - дитина. У Вишгороді на місці влучання зруйновано приватний житловий будинок.

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Про персону: Костянтин Криволап Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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