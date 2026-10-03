Нова загроза з неба: Росія модернізувала ракети 'Іскандер', що змінилося

Головне із заяви експерта:
- Росіяни ймовірно модернізували ракети "Іскандер"
- Ракета відстрілює хибні цілі просто в польоті
- Радари ППО бачать кілька об'єктів замість одного
Російські балістичні ракети "Іскандер", ймовірно, пройшли модернізацію й отримали оновлені засоби обману протиповітряної оборони. Йдеться про здатність випускати в повітря спеціальні об'єкти-приманки безпосередньо під час польоту. Про це заявив головний редактор порталу "Мілітарний" Михайло Люксіков в етері Київ24.
За його словами, наслідок для розрахунків ППО прямий: радіолокаційні станції замість одного реального об'єкта фіксують на екранах одразу декілька. Це суттєво ускладнює розпізнавання та перехоплення.
Люксіков наголошує, що подібне рішення ворог використовував і раніше, однак у певний момент від нього відмовився. Конструкція самого боєприпасу передбачала таку можливість ще на етапі розробки.
"Ракета "Іскандер" була від початку обладнана для відстрілу фальшивих цілей. В процесі застосування по Україні неодноразово фіксувалися фальшиві цілі. За обідком ракетного двигуна можна було бачити відповідні місця для відстрілу. Потім росіяни модернізували, відмовилися від подібних пасток", - каже експерт.
Повторна поява приманок під час атак свідчить про те, що окупанти, найімовірніше, усунули попередні недоліки й довели ідею до робочого стану. За словами Люксікова, противник послідовно домагається максимального ефекту ураження.
Якими новими ракетами РФ атакує Україну
Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап говорив, що Росія може становити для України серйозну загрозу не лише завдяки характеристикам нових ракет, а й через можливість швидко нарощувати їхню кількість.
За його словами, ракети "Дань-Т" мають швидкість близько 600 км/год і бойову частину орієнтовною масою 130 кг. Водночас їхня основна небезпека пов’язана не стільки з окремими технічними характеристиками, скільки з потенціалом масштабування виробництва.
"Швидкість - приблизно 600 км/год, боєзаряд - десь 130 кг. Але головна небезпека - це додаткові можливості та кількість. Росіянам не потрібно витрачати величезні кошти на створення абсолютно нового виробництва. Вони замінюють електроніку, у гіршому випадку - старі порохові двигуни, і ці засоби знову можуть працювати", - заявив він.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, останніми днями російська окупаційна армія систематично завдає ударів по київських мостах. Вранці 3 жовтня росіяни завдали удару по Північному мосту в столиці. Пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу.
Вдень 2 жовтня Росія атакувала КАБами Харків. Влучання зафіксоовано у двох районах міста - Немишлянському та Слобідському. Окупанти поцілили по приватних секторах міста. Один з ворожих КАБів потрапив у житловий будинок. Є агиблі та постраждалі.
На Київщині внаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч на 30 вересня загинула дитина, ще троє людей отримали травми, серед них - дитина. У Вишгороді на місці влучання зруйновано приватний житловий будинок.
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Про персону: Костянтин Криволап
Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.
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