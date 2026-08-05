Чи був удар по Бортницькій станції аерації в Києві - в Генштабі зробили заяву

В Генштабі виступили з важливим зверненням на фоні інформації про нібито ураження Бортницької станції аерації в Києві.

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В Генштабі заявили, що інформація про ураження Бортницької станції аерації не відповідає дійсності / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Генштаб спростував інформацію про удар по Бортницькій станції

Дмитро Лиховій закликав перевіряти дані й не поширювати фейки

В Генштабі ЗСУ спростували інформацію про нібито нічне ураження Бортницької станції аерації в Києві. Про це в дописі в Facebook повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій.

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Він наголосив, що інформація про нібито влучання по Бортницькій станції аерації, яка активно поширювалася після нічної атаки, є недостовірною. Він підкреслив, що українці й без того пережили реальні російські удари та їхні наслідки, тому розповсюдження вигаданих повідомлень лише посилює паніку.

"Інформація про сьогоднішнє нічне ураження Бортницької станції аерації не відповідає дійсності. Колись усе може статися. Від такого ми теж не застраховані. Але станом на зараз - це фейк", - заявив Дмитро Лиховій.

Допис Дмитра Лиховія / Скріншот

Він закликав журналістів користуватися офіційними джерелами та перевіряти будь-які повідомлення перед їх поширенням. Лиховій також звернув увагу, що для цього існують офіційні довідки та повідомлення ДСНС, які дозволяють оперативно підтвердити або спростувати інформацію про наслідки атак.

"Для киян, здавалося б, мало "вистачити" і реальних прильотів та їх наслідків. Перевіряйте інформацію. Є ж, зрештою, довідки в ДСНС", - наголосив він.

Що цьому передувало

Раніше співзасновник та керівник Центру "Ейдос" Віктор Таран заявив, що російські війська нібито знову завдали удару по Бортницькій станції аерації. Він також детально описав можливі наслідки потенційного виведення станції з ладу, зазначивши, що це могло б призвести до масштабної гуманітарної та екологічної кризи.

"Росіяни знову відпрацювали балістикою по Бортницькій станції аерації. За останній рік це черговий удар, який свідчить про методичну роботу по одній точці. Давайте розберемось, який у них ймовірний намір", - написав Віктор Таран.

Він зазначав, що Бортницька станція є єдиним комплексом очищення стічних вод Києва та низки населених пунктів Київської області, серед яких Вишгород, Ірпінь, Вишневе, Гнідин, Щасливе, Чабани, Коцюбинське, Софіївська та Петропавлівська Борщагівки, а також Гатне. За його словами, проєктна потужність станції становить близько 1,8 млн кубометрів стоків на добу, а резервної системи, здатної замінити цей об'єкт, фактично не існує.

Водночас він пояснював, що головною вразливістю станції є не бетонні споруди, а технологічний процес очищення стоків. На його думку, навіть без фізичного руйнування резервуарів тривале знеструмлення або припинення роботи насосного обладнання може призвести до загибелі активного мулу, який забезпечує біологічне очищення води, після чого відновлення роботи потребуватиме значного часу.

"Станція не є резервуаром, вона є безперервним технологічним процесом, який тримається на перекачуванні та аерації. Достатньо позбавити її живлення на кілька діб, і біологічне очищення просто вмирає разом з активним мулом", - зазначав він.

Також Таран наголошував, що швидко замінити Бортницьку станцію неможливо через складність інфраструктури, прив'язку до колекторів, рельєфу місцевості та багаторічне проєктування таких об'єктів. На його думку, модульні очисні споруди не можуть повноцінно виконати функції цього комплексу.

"Станцію справді непросто вивести з ладу з першого чи другого разу. Ба навіть з третього чи п'ятого разу. Але нескінченно так тривати не може. І будувати оборону на надії, що наступного разу знову не влучать, є найгіршим із можливих планів", - підсумував Таран.

Бортницька станція аерації / Інфографіка: Главред

Які можливі наслідки удару по Бортницькій станкції аерації - коментар експерта

Удар по Бортницькій станції аерації може призвести до потрапляння неочищених стічних вод у Дніпро, а ліквідація наслідків створить додаткове навантаження для систем водопостачання міст нижче за течією.

Про це повідомив директор "Інституту міста" Олександр Сергієнко в коментарі телеканалу Еспресо.

Бортницька станція аерації є ключовим об'єктом, через який проходить очищення побутових і промислових стоків столиці. Саме тому її робота має критичне значення для функціонування каналізаційної системи Києва.

"Так, є хімічні, але просто використовують воду, не забруднюючи її. Так, от, якщо підсумовувати, то найгіршим сценарієм може бути витік неочищеної води у Дніпро", - пояснив Сергієнко.

Водночас експерт закликає не робити передчасних висновків щодо масштабів екологічних наслідків. За його словами, у публічному просторі вже з'явилися припущення про масову загибель риби та інші критичні сценарії, однак наразі вони не мають підтвердження.

"Адже, проблема полягає в тому, що все навантаження з очищення води ляже на водоканали міст, які розташовані нижче по течії", - наголосив Сергієнко.

Удари по Україні - остані новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив, що Київ де-факто став прифронтовим містом через зростання повітряних загроз. Мусієнко зауважив, що ворог активно застосовує модернізовані ракети зенітного комплексу С-400 для ударів по Києву. За його словами, Росія робить 3-4 обстріли столиці на тиждень.

ДСНС повідомило, що внаслідок нічного ракетного удару по Києву в ніч на 5 серпня виникли пожежі та руйнування на територіях міста й області. За даними ДСНС, одна людина загинула, десятки отримали поранення. Пожежі локалізовано в Оболонському, Святошинському та Деснянському районах.

Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про загибель мирних жителів і поранених на Київщині після масованої атаки. Ткаченко уточнив, що внаслідок обстрілу відомо про 14 загиблих і 22 поранених. Дев'ять загиблих зафіксовано в Броварському районі, четверо у Бучанському та одна людина у Фастівському районі.

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