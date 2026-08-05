Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Чи був удар по Бортницькій станції аерації в Києві - в Генштабі зробили заяву

Юрій Берендій
5 серпня 2026, 17:38
google news Підпишіться
на нас в Google
В Генштабі виступили з важливим зверненням на фоні інформації про нібито ураження Бортницької станції аерації в Києві.

Чи був удар по Бортницькій станції аерації в Києві - в Генштабі зробили заяву
В Генштабі заявили, що інформація про ураження Бортницької станції аерації не відповідає дійсності / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

  • Генштаб спростував інформацію про удар по Бортницькій станції
  • Дмитро Лиховій закликав перевіряти дані й не поширювати фейки

В Генштабі ЗСУ спростували інформацію про нібито нічне ураження Бортницької станції аерації в Києві. Про це в дописі в Facebook повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій.

відео дня

Він наголосив, що інформація про нібито влучання по Бортницькій станції аерації, яка активно поширювалася після нічної атаки, є недостовірною. Він підкреслив, що українці й без того пережили реальні російські удари та їхні наслідки, тому розповсюдження вигаданих повідомлень лише посилює паніку.

"Інформація про сьогоднішнє нічне ураження Бортницької станції аерації не відповідає дійсності. Колись усе може статися. Від такого ми теж не застраховані. Але станом на зараз - це фейк", - заявив Дмитро Лиховій.

Чи був удар по Бортницькій станції аерації в Києві - в Генштабі зробили заяву
Допис Дмитра Лиховія / Скріншот

Він закликав журналістів користуватися офіційними джерелами та перевіряти будь-які повідомлення перед їх поширенням. Лиховій також звернув увагу, що для цього існують офіційні довідки та повідомлення ДСНС, які дозволяють оперативно підтвердити або спростувати інформацію про наслідки атак.

"Для киян, здавалося б, мало "вистачити" і реальних прильотів та їх наслідків. Перевіряйте інформацію. Є ж, зрештою, довідки в ДСНС", - наголосив він.

Що цьому передувало

Раніше співзасновник та керівник Центру "Ейдос" Віктор Таран заявив, що російські війська нібито знову завдали удару по Бортницькій станції аерації. Він також детально описав можливі наслідки потенційного виведення станції з ладу, зазначивши, що це могло б призвести до масштабної гуманітарної та екологічної кризи.

"Росіяни знову відпрацювали балістикою по Бортницькій станції аерації. За останній рік це черговий удар, який свідчить про методичну роботу по одній точці. Давайте розберемось, який у них ймовірний намір", - написав Віктор Таран.

Він зазначав, що Бортницька станція є єдиним комплексом очищення стічних вод Києва та низки населених пунктів Київської області, серед яких Вишгород, Ірпінь, Вишневе, Гнідин, Щасливе, Чабани, Коцюбинське, Софіївська та Петропавлівська Борщагівки, а також Гатне. За його словами, проєктна потужність станції становить близько 1,8 млн кубометрів стоків на добу, а резервної системи, здатної замінити цей об'єкт, фактично не існує.

Водночас він пояснював, що головною вразливістю станції є не бетонні споруди, а технологічний процес очищення стоків. На його думку, навіть без фізичного руйнування резервуарів тривале знеструмлення або припинення роботи насосного обладнання може призвести до загибелі активного мулу, який забезпечує біологічне очищення води, після чого відновлення роботи потребуватиме значного часу.

"Станція не є резервуаром, вона є безперервним технологічним процесом, який тримається на перекачуванні та аерації. Достатньо позбавити її живлення на кілька діб, і біологічне очищення просто вмирає разом з активним мулом", - зазначав він.

Також Таран наголошував, що швидко замінити Бортницьку станцію неможливо через складність інфраструктури, прив'язку до колекторів, рельєфу місцевості та багаторічне проєктування таких об'єктів. На його думку, модульні очисні споруди не можуть повноцінно виконати функції цього комплексу.

"Станцію справді непросто вивести з ладу з першого чи другого разу. Ба навіть з третього чи п'ятого разу. Але нескінченно так тривати не може. І будувати оборону на надії, що наступного разу знову не влучать, є найгіршим із можливих планів", - підсумував Таран.

Чи був удар по Бортницькій станції аерації в Києві - в Генштабі зробили заяву
Бортницька станція аерації / Інфографіка: Главред

Які можливі наслідки удару по Бортницькій станкції аерації - коментар експерта

Удар по Бортницькій станції аерації може призвести до потрапляння неочищених стічних вод у Дніпро, а ліквідація наслідків створить додаткове навантаження для систем водопостачання міст нижче за течією.

Про це повідомив директор "Інституту міста" Олександр Сергієнко в коментарі телеканалу Еспресо.

Бортницька станція аерації є ключовим об'єктом, через який проходить очищення побутових і промислових стоків столиці. Саме тому її робота має критичне значення для функціонування каналізаційної системи Києва.

"Так, є хімічні, але просто використовують воду, не забруднюючи її. Так, от, якщо підсумовувати, то найгіршим сценарієм може бути витік неочищеної води у Дніпро", - пояснив Сергієнко.

Водночас експерт закликає не робити передчасних висновків щодо масштабів екологічних наслідків. За його словами, у публічному просторі вже з'явилися припущення про масову загибель риби та інші критичні сценарії, однак наразі вони не мають підтвердження.

"Адже, проблема полягає в тому, що все навантаження з очищення води ляже на водоканали міст, які розташовані нижче по течії", - наголосив Сергієнко.

Удари по Україні - остані новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив, що Київ де-факто став прифронтовим містом через зростання повітряних загроз. Мусієнко зауважив, що ворог активно застосовує модернізовані ракети зенітного комплексу С-400 для ударів по Києву. За його словами, Росія робить 3-4 обстріли столиці на тиждень.

ДСНС повідомило, що внаслідок нічного ракетного удару по Києву в ніч на 5 серпня виникли пожежі та руйнування на територіях міста й області. За даними ДСНС, одна людина загинула, десятки отримали поранення. Пожежі локалізовано в Оболонському, Святошинському та Деснянському районах.

Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про загибель мирних жителів і поранених на Київщині після масованої атаки. Ткаченко уточнив, що внаслідок обстрілу відомо про 14 загиблих і 22 поранених. Дев'ять загиблих зафіксовано в Броварському районі, четверо у Бучанському та одна людина у Фастівському районі.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва війна в Україні Бортничи новини України ракетний удар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Залужний потрапив у скандал після слів про НАТО: в МЗС терміново відреагували

Залужний потрапив у скандал після слів про НАТО: в МЗС терміново відреагували

18:44Політика
Путін терміново змінив командувачів армії РФ на тлі провалу планів щодо Донбасу

Путін терміново змінив командувачів армії РФ на тлі провалу планів щодо Донбасу

18:22Війна
Як Україна планує зупинити балістичні удари РФ: Зеленський назвав три пріоритети

Як Україна планує зупинити балістичні удари РФ: Зеленський назвав три пріоритети

17:56Війна
Реклама

Популярне

Більше
Миші і щурі їх не переносять: що відлякує гризунів краще за отруту

Миші і щурі їх не переносять: що відлякує гризунів краще за отруту

Поливати чи ні: як доглядати за томатами у спеку, щоб не втратити врожай

Поливати чи ні: як доглядати за томатами у спеку, щоб не втратити врожай

Сонячні панелі можуть піти в минуле: альтернативу можна "надрукувати" на будь-де

Сонячні панелі можуть піти в минуле: альтернативу можна "надрукувати" на будь-де

Чехія змінила правила для українських чоловіків: без чого не дадуть захист

Чехія змінила правила для українських чоловіків: без чого не дадуть захист

Нові операції та внутрішні чистки: Зеленський погодив гучні рішення для СБУ

Нові операції та внутрішні чистки: Зеленський погодив гучні рішення для СБУ

Останні новини

18:46

Гіркі огірки більше не проблема: простий спосіб врятувати врожай

18:44

Залужний потрапив у скандал після слів про НАТО: в МЗС терміново відреагували

18:22

Путін терміново змінив командувачів армії РФ на тлі провалу планів щодо Донбасу

18:04

Історія про кохання, яке отримало другий шанс — На телеканалі Бігуді покажуть турецьку драму "Прощальний лист"

17:58

Котлети вийдуть неймовірно соковитими: що досвідчені кухарі додають у фарш

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
17:56

Як Україна планує зупинити балістичні удари РФ: Зеленський назвав три пріоритетиВідео

17:55

Лепс виступив із проукраїнською заявою щодо Криму

17:52

Хитра головоломка з сірниками, яку школярі розв'язують швидше за батьківВідео

17:45

Як правильно складати огірки в банку: помилка, що псує консервацію

Реклама
17:38

Чи був удар по Бортницькій станції аерації в Києві - в Генштабі зробили заяву

17:29

Українців закликали змішати сушену м’яту з сіллю: для чого це потрібно

17:27

Слово "розстрочка" викликає суперечки - як правильно сказати українськоюВідео

17:23

Навіщо обгортати ключі та гаманець фольгою: секрет, про який мало хто знає

17:20

Королівська родина проігнорувала ювілей Меган Маркл: названо причину

17:10

Сусіди вже так роблять: навіщо класти алюмінієву фольгу під телевізорВідео

16:59

Масштабна пожежа під Москвою: горить один із найважливіших об’єктів "РоскосмосуФото

16:59

"На нас полюють": зірка "Майстер-шеф" опублікувала фото у сльозах

16:58

Яким знакам зодіаку не загрожує бідність: п’ять багатіїв за гороскопомВідео

16:49

Гроші більше не проблема: 3 знаки зодіаку, які подолають бідність 6 серпня

16:44

Ґрунт стане пухким і здоровим: що варто посіяти на грядці після збору картоплі

Реклама
16:24

Волосся не жирнітиме до тижня — простий інгредієнт, який варто додати в шампунь

16:16

Людей закликають розсипати соду біля дверей ванної кімнати: яка причинаВідео

16:15

Нова фаза війни почалась: чим небезпечні нові ракети з КНДР та що стане ціллю атакФотоВідео

16:14

Долар падає, євро та злотий рвонули вгору: новий курс валют на 6 серпня

15:57

Секрет японських кухарів: що додати у кляр для неймовірної хрусткості

15:25

Їх чути звідусіль: яких трьох слів насправді не існує в українській мові

15:24

Символ масонів чи таємний знак: що означає піраміда з оком на доларі

15:19

Цибуля та часник не псуватимуться місяцями: куди їх потрібно покластиВідео

15:00

Спека остаточно відступає: синоптик назвала дату похолодання в Україні

15:00

Ідеальні помідори на зиму: мінімум інгредієнтів і максимум смаку

14:48

Стефанішина отримала нову підозру від НАБУ і САП: суд обирає запобіжний захід

14:40

Більше жодного жовтого нальоту: розкрито секрет ідеально білої ванниВідео

14:11

Бур'яни зникнуть, а ґрунт стане родючішим: чим досвідчені дачники встелюють город

14:10

Чому діти ніколи не народжуються із зеленими очима: несподіваний факт

14:10

Чому не можна залишати ложку в супі: хімічна загроза та народні прикмети

13:59

Швидко забувають про всі образи: коли народжуються люди з особливою рисою

13:57

РФ запускатиме по Україні близько 100 ракет щомісяця: "Флеш" назвав нові цілі

13:39

Навіщо додавати соду під час смаження цибулі: секретний лайфгак кулінарів

13:21

Гороскоп Таро на завтра, 6 серпня: Тельцю — вирішувати, Стрільцю — кроки

13:14

Як освіжити тьмяні стіни лише за кілька хвилин: ремонт не знадобитьсяВідео

Реклама
13:13

РФ закінчує підготовку до нового масованого удару: які області під загрозою

13:08

Тест на IQ: потрібно знайти п'ять відмінностей на картинці із бобрами за 12 с

12:58

Зберегти врожай до весни: що обов’язково зробити з картоплею після збору

12:50

Як заморожувати продукти у скляних ємностях: проста хитрість вбереже банки від тріщин

12:49

"Люблю свої форми": наречена Роналду відповіла хейтерам на своє фото в бікіні

12:40

"Дітей не змогла врятувати": мати втратила двох доньок через атаку РФ по СумахФото

12:36

Європа та РФ провели таємну зустріч щодо війни в Україні: Bloomberg дізнався деталі

12:36

Китайський гороскоп на завтра, 6 серпня: Мавпам — подорожі, Півням — вибір

12:20

Одна баночка - і захочеться ще: рецепт хрустких кабачків по-фінськи на зимуВідео

12:20

Дружина Кличка показала дорослих дітей: як вони виглядають

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти