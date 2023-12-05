Удар окупантів по Херсону: поранено чотирьох медиків

Російські окупанти атакували Херсон вранці 5 грудня - вороги потрапили до лікарні. На жаль, поранення отримали четверо медпрацівників.

https://glavred.net/ukraine/udar-okkupantov-po-hersonu-raneny-chetyre-medika-10522411.html Посилання скопійоване

За словами чиновників, поранення внаслідок обстрілу в Херсоні отримали чотири медпрацівника / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Російські окупанти завдали підлий удар по медичному закладу в центрі Херсона. Поранення отримали чотири людини. Про це повідомив у Telegram начальник Херсонської міської Військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, поранення отримали чотири людини ‒ двоє лікарів 1954 і 1959 року народження, акушерка 1966 року народження і працівник одного з відділів 1956 року народження.

"Всім пораненим на місці надано медичну допомогу. Отримані ними травми легкі і не потребують госпіталізації", — сказав Мрочко.

відео дня

Чиновники Херсонської ОДА пізніше в Facebook повідомляли про те, що в результаті обстрілу отримав поранення 72-річний херсонець. Зараз йому надають медичну допомогу

Спікер Херсонської ОВА Олександр Толоконніков трохи пізніше розповів у ефірі телемарафону, що окупанти вранці орієнтовно дві години обстрілювали Херсон.

В результаті атаки агресорів:

загинули 30-річна жінка і 47-річний чоловік;

троє людей поранені-двоє чоловіків у лікарні, третій місцевий житель лікується в домашніх умовах.

"Був приліт біля однієї з лікарень. Там лікар-гінеколог і лікар-хірург отримали осколкові поранення. На щастя, легкі", - заявив Толоконников.

Удари по території України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Повітряних силах ЗСУ попередили, що Росія може використовувати стратегію економічного терору. Щоб паралізувати економіку, росіяни вдаються до тактики тривалих повітряних тривог по всій території України, які оголошують як відповідь на ймовірну загрозу ударів.

Як повідомив голова Запорізької обласної Військової адміністрації Юрій Малашко, раніше територію Запорізького району обстріляли ракетами російські війська. Одна людина загинула, ще семеро поранені.

Начальник Авдіївської міської Військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що російські війська обстрілюють будинки, звідки йде дим, оскільки з приходом похолодання жителі Авдіївки в Донецькій області почали опалювати їх буржуйками.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.