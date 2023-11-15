Є загибі та поранені: Росія вдарила 3 ракетами по Запорізькому району - деталі

В ОВА повідомили, що вибуховою хвилею та уламками пошкодило будинки, які знаходились поруч із місцем нанесення ракетного удару.

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Росія вдарила 3 ракетами по Запорізькому району - деталі / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

У середу, 15 листопада, територію Запорізького району атакували ракетами російські війська. Одна людина втратила життя, а сімох поранено. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами з 09:50 до 10:18 російські терористичні війська нанесли 3 ракетних удари по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району. Він повідомив, що тип ракет наразі уточнюється.

"Станом на цю хвилину відомо про 1 загиблого чоловіка та сімох поранених осіб, з яких двоє - жінки. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поруч з місцем нанесення ударів", - повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко. відео дня

Він висловив свої співчуття родині покійного і побажав швидкого одужання тим, хто постраждав.

Після цього, міністр МВС Ігор Клименко учтонив інформацію про загиблих. За його словами, жертвами обстрілу стали двоє працівників ДСНС.

"Росіяни вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру. Сталося загоряння. Співробітники ДСНС за лічені хвилини вже були на місці події. Тоді окупанти завдали повторного удару. Внаслідок ворожого обстрілу, на жаль, двоє співробітників ДСНС загинули. Нашим героям без зброї тепер назавжди 31 та 34… Ще троє рятувальників отримали травми. Також постраждали четверо цивільних громадян", - написав Ігор Клименко у своєму Телеграм.

Ракетні удари по території України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, зранку 11 листопада на Київщині зенітно-ракетний комплекс Patriot знищив балістичну ракету з боку Росії. Цю інформацію оприлюднив командувач повітряних сил Микола Олещук.

Протягом ночі на 11 листопада в ряді областей України було оголошено повітряну тривогу. Російська Федерація здійснила координований повітряний удар по території України. Засоби протиповітряної оборони збили 19 "шахедів".

Моніторингова місія ООН дійшла висновку, що Росія навмисно завдала ракетного удару по селу Гроза в Харківській області, оскільки поряд із місцем "прильоту" не було виявлено жодних слідів присутності українських військових.

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