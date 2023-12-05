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Окупанти обстріляли центр Херсона: є загиблі та поранені

Руслана Заклінська
5 грудня 2023, 10:28
Російськів війська вранці здійснили обстріл Херсона, внаслідок цього загинули люди.
Окупанти обстріляли центр Херсона: є загиблі та поранені
Окупанти обстріляли Херсон / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/dashazarivna

Росіяни вранці 5 грудня відкрили вогонь по центру Херсона. Внаслідок обстрілу загинули двоє мирних жителів, ще одну людину поранено. Про це повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Росіяни знову вдарили по Херсону, вбили цивільних. Попередньо відомо про загибель двох осіб та одного пораненого. Терористи", – зауважив він.

Протягом минулої доби ворожі війська обстріляли область 89 разів, випустивши 490 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", протитанкових ракетних комплексів, танків, безпілотників та авіації, включаючи один ракетний удар. Ці обстріли забрали життя однієї цивільної особи, а ще п'ятеро отримали поранення.

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"З самого ранку російська армія безжально вкрила вогнем центр Херсона. На цьому місці окупанти вбили двох людей. Лікарям, які оперативно прибули на місце події, залишилося лише констатувати смерть херсонців. 59-річний чоловік – травмований. Каретою "швидкої" його шпиталізували для надання меддопомоги", – розповів очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Атаки безпілотників

Нагадаємо, у Львівській області, у ніч на 5 грудня, три ворожих безпілотники типу "Шахед" завдали удари по об'єкту інфраструктури. Внаслідок атаки на об'єкти виникла пожежа.

Також вночі у Вінницькій області пролунав вибух. У регіоні було оголошено повітряну тривогу через російські БПЛА.

Крім цього, у тимчасово окупованому Криму сталися вибухи. Після цього керченський міст був закритий, а в деяких районах було відсутнє електропостачання.

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