'Тривога по 12 годин на день': у Повітряних силах попередили про плани росіян

У Повітряних силах зазначили, що питання про поділ України на різні рівні небезпеки повітряних тривог поки не обговорюється.

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У Повітряних силах визнали ймовірність тривог тривалістю 12 годин / Колаж Главред, фото: alerts.in.ua, скріншот із відео

У Повітряних силах ЗСУ попередили, що Росія може вдатись до стратегії економічного терору. Для того, щоб паралізувати економіку, росіяни вдаються до тактики тривалих повітряних тривог по всій території України, які оголошують як відповідь на ймовірну загрозу завдання ударів.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ході інтерв'ю на "Радіо Свобода". Його також запитали, чи можуть окупанти створювати передумови для тривог, які триватимуть, наприклад, 12 годин на добу. За словами Ігната, подібні випадки вже траплялися.

"Раніше вони просто тривали 20−30 хвилин, зліт і посадка відпрацьовувалися, але раз так п’ять на день приблизно. Це тримає в напрузі — тривога була, зникла, через пів години знов почалася. Теж на пів дня розтягувалося. Плюс вони злітали по півтори години, тобто їхні штатні баки дозволяють півтори години перебувати в повітрі без дозаправки МіГа. І таких злетів десь пів року тому було три-чотири. Тому десь близький до думки, що таке вже в нас було і, можливо, ворог й далі продовжуватиме", — розповів Ігнат. відео дня

Під час повітряних тривог виникає негативний вплив на економіку, бізнес, вони призводять до призупинення роботи навчальних закладів. За словами Ігната, Росія, вдаючись до тактики "тероризму", буде використовувати всі доступні інструменти.

Також його запитали, чи може виникнути сценарій, коли при тривалих тривогах країну розділять на рівні небезпеки. У відповідь він відзначив, що на даний момент такий варіант не розглядається, оскільки прийняття такого рішення вимагає обачливості та серйозного підходу.

Обстріли території України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська здійснили напад на теплоелектростанцію в Україні. Внаслідок обстрілу ТЕС виявило серйозні пошкодження обладнання.

Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що Росія планує здійснювати масовані ракетні удари проти енергетичної інфраструктури України в період тривалого падіння температури повітря нижче нуля.

У ніч на 15 листопада Росія здійснила удар по багатоповерховому будинку у місті Селидове, що розташоване в Покровському районі на Донеччині. За інформацією рятувальників з ДСНС, результатом цього нападу стало руйнування під'їзду чотириповерхового житлового будинку.

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