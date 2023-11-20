Населеного пункту більше не існує: стали відомі деталі боїв на лівому березі Дніпра

За словами Братчука, Силам оборони України вдалось знищити кілька вантажівок на трасі Олешки - Нова Каховка, що значно вплине на логістику ворога.

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Стали відомі деталі боїв на лівому березі Дніпра / Колаж главред, фото: Міноборони України, Генштаб ЗСУ

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук наголосив, що одним із завдань українських захисників на лівому березі річки Дніпро в Херсонській області є ускладнення логістичних маршрутів окупантів.Про це він розповів в ефірі Еспресо.

"Щодо населеного пункту Кринки, то його фактично на сьогодні не існує, тому що ворог намагається знищити плацдарми, які утримують наші морські піхотинці. Важкі бої тривають", - зауважив речник Української добровольчої армії "Південь".

Він також додає, що противник використовує всі доступні засоби для атаки, включаючи авіаційне озброєння. Більше того, в даний момент активно ведеться контрбатарейна боротьба не лише правого берега з лівим, а вже і плацдарми лівого берега можуть ворогу відповідати.

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За словами Братчука, також відбуваються рейдові, розвідувально-диверсійні операції, що призводять до втрат російських окупаційних військ, як в особовому складі, так і в їхній бойовій техніці.

"Можемо відзначити 501-й окремий батальйон морської піхоти, який напередодні знищив декілька ворожих вантажівок на трасі Олешки – Нова Каховка. Це надзвичайно важка робота, є втрати. Але ці вантажівки мали забезпечити противника і боєкомплектом, а тепер вони знищені повністю. Саме порушення цих логістичних шляхів окупантів – одне з завдань наших хлопців на лівому березі річки Дніпро. Треба дуже обережно ставитися про інформування щодо лівого берега, однак про те, що можна говорити, ми говоримо. Ці події відбуваються і будуть продовжуватися найближчим часом", - підкреслив Сергій Братчук.

Бойові дії на лівому березі Херсонщини

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що Збройні сили України продовжують виконувати операції на лівому березі Херсонщини, примушуючи російські війська відступати зі своїх позицій. За словами заступника голови оперативного підрозділу штабу армії Естонії полковника Янно Мярка, протягом останнього місяця ЗСУ успішно розширили контрольні пункти на лівому березі Дніпра.

Екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, що українські війська вже відсунули окупантів на відстань від 3 до 8 кілометрів від Дніпра на лівобережжі Херсонської області. Хоча ЗСУ зазнали успіхів, процес відбувався з певним запізненням через активні дії окупантів.

Як стверджується в матеріалі CNN, на лівому березі Дніпра в Херсонській області українські військові утримують новий плацдарм протягом приблизно місяця. Протягом цього періоду ЗСУ вдалося закріпитися в районі населеного пункту Кринки.

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