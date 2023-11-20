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"Шансів більше немає": генерал-розвідник попередив про новий наказ Путіна

Юрій Берендій
20 листопада 2023, 09:07
За словами генерала розвідки, росіяни щоденно втрачають під Авдіївкою лише загиблими близько 400-500 бійців, але шансів оточити місто ворог не має.
'Шансів більше немає': генерал-розвідник попередив про новий наказ Путіна
Генерал-розвідник повідомив про новий наказ Путіна / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Окупанти продовжують бойові дії в районі Авдіївки, завдаючи росіянам непомірних втрат в живій силі та техніці. Генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж вважає, що наступ росіян з метою оточення Авдіївки - це "момент істини" для кремлівського диктатора Володимира Путіна. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

"Він особисто давав вказівку "захопити" місто за два тижні", – наголосив Маломуж.

Ворог масово перекидує в наступ на позиції ЗСУ в районі Авдіївки десятки підрозділів, включаючи десантників, найманців, мобілізованих, а також чеченців та бійців групи "Вагнер". Однак українська армія утримує там міцні оборонні позиції. Ситуація в Авдіївці наразі складна, оскільки російські сили масово концентруються там, концентруючи всі доступні війська з інших фронтів та перекидуючи їх з Росії. Навіть Куп'янськ, здається, втратив для них пріоритетність.

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"Шансів нині замкнути кільце, тим більше "взяти" Авдіївку – у ворога немає. Аби "взяти", треба надзвичайно потужні ресурси додаткові та час", – сказав генерал української армії.

Українська армія не лише відбиває атаки ворога, але й ефективно здійснює ураження російських сил. Протягом лише 18 листопада Збройні сили України знищили 1190 окупантів, значна частина з них була ліквідована в районі Авдіївки. Це приблизно 400-500 ворожих бійців щодня, що представляє собою значні втрати для противника на цьому конкретному напрямку. Крім того, є і поранені серед окупантів. Українська армія також активно наносить удари по техніці російських військ.

"Нині виконується завдання нищити резерви на Авдіївці, на Бахмуті. І частково це такі ж сектори, які виконують додаткові завдання – Куп'янськ, Шахтарськ. Періодично Вугледар, Мар'їнка", – додав голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках).

Ворог, за вказівкою Путіна, намагається захопити Донецьку та Луганську області. Проте основний акцент для російських сил - це Авдіївка. Все це робиться з метою демонстрації, нібито Збройні сили України "не мають успіху". Крім того, для очільника Кремля важливо мати конкретні "перемоги" перед стартом виборчої кампанії, оскільки весною 2024 року в Росії заплановані вибори президента.

"Відчуваємо, що буде дуже тяжко. Але, передбачаю, згідно з оцінкою ситуації, ми там вистоїмо. А в перспективі, можливо, підемо в контратаки. Якщо не там, то в інших секторах поруч", – сказав Маломуж.

Наступ росіян на Авдіївку

У невдалих спробах захоплення Авдіївки в Донецькій області російські окупанти зазнають катастрофічних втрат. Крім того, відзначається, що командири армії РФ проявляють байдужість до долі своїх підлеглих. Це підтверджує перехоплення, опубліковане Головним управлінням розвідки Міноборони.

У звіті Інституту вивчення війни зазначено, що українські війська успішно провели атаку в районі Авдіївки та відзначилися просуванням уперед 19 листопада.

Також, як повідомляється в новому звіті британської розвідки, протягом останнього тижня найбільш інтенсивні бої відзначилися на трьох ділянках фронту, але жодна зі сторін не здобула істотного прогресу.

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війна в Україні Авдіївка ЗСУ
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