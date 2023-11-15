Окупанти обстрілюють будинки в Авдіївці, де люди рятуються від холоду

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Росіяни обстрілюють житлові будинки в Авдіївці / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ДСНС, скріншот: відео

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що росіяни б'ють по будинкам, звідки йде дим, адже із приходом похолодання жителі Авдіївки Донецької області почали опалювати їх буржуйками.

"Своїми безпілотниками, які літають над містом, ворог фіксує ці локації, а потім туди дуже прицільно прилітають КАБи та артилерія, суто по цих локаціях. Це говорить про те, що вибивають мирне населення", - сказав чиновник в ефірі каналу "Еспресо".

За його словами, мешканці втомилися від постійних обстрілів і евакуюються, навіть ті, які не дуже хотіли. Станом на ранок 15 лмстопада 1461 людина евакуювалася з міста.

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"Їдуть люди є записані на евакуацію і на сьогодні й на завтра, і навіть на пару днів ще уперед дійсно люди втомились", - зазначив він.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, що в ЗСУ повідомили про розгром противника під Авдіївкою. Противник продовжує готувати злочинців та осіб, які ніколи не брали участі в бойових діях, з метою використання їх у штурмах.

У ЗСУ пояснили, як "виморозять" росіян біля Авдіївки. Росіяни скидають на Авдіївку та загалом по лінії фронту 500-кг керовані авіаційні бомби. Таким чином окупанти намагаються завдати втрат українським силам,

У РФ колосальні втрати під Авдіївкою. Число знищеної військової техніки російської армії на Авдіївському напрямку перевищують 400 одиниць, говорить Віталій Барабаш.

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