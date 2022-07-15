Удар на випередження: на Запоріжжі українські бійці збили Су-25 РФ, ще один - підбили

Бійці ЗСУ збили Су-25 РФ / Фото tr.wikipedia.org

У Запорізькій області бійці з Центру спецоперацій А Служби безпеки та військові Збройних сил знищили один літак російських загарбників, ще один уразили.

Як йдеться в повідомленні СБУ в Telegram, днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове ворог намагався атакувати з двох Су-25 українські позиції.

"Але наші хлопці діяли на випередження – влучно відпрацювали по ворожих літаках з ПЗРК. Як наслідок: один Су-25 знищений, інший - уражено", - йдеться в повідомленні.

Також спецпризначенці нещодавно знищили чотири одиниці БМП, один БТР, склад боєкомплекту та позицій противника.

Раніше повідомлялося про те, що військовослужбовець Десантно-штурмових військ Збройних Сил України збив штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.

"На одному з напрямків військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України збив російський штурмовик Су-25 Грач", - йдеться в повідомленні Генштабу.

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