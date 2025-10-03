Вбивство Парубія замовила Росія - СБУ знайшла 'беззаперечні докази'

СБУ зібрала докази держзради підозрюваного у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві народного депутата Андрія Парубія діяв на замовлення спецслужб РФ. Росіяни завербували чоловіка понад рік тому. Про це повідомила Служба безпеки України.

"Слідчі Служби безпеки зібрали беззаперечні докази державної зради з боку підозрюваного у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, фігурант, який проживав у Львові, понад рік виконував завдання російських кураторів і регулярно звітував про їх виконання. Спочатку зловмисник відстежував переміщення українських військових та передавав ворогу локації підрозділів Сил оборони, а також намагався отримати дані про рух залізничних ешелонів із пальним.

"Після перевірки готовності агента до виконання "складнішого" завдання, російська спецслужба доручила йому вбити Андрія Парубія та профінансувала підготовку до цього злочину", - розповіли в СБУ.

Для реалізації цього завдання зловмисник відстежував розклад та маршрути пересування депутата, одночасно готуючи план втечі за кордон після скоєння злочину. Проте правоохоронці запобігли його виїзду і затримали підозрюваного на Хмельниччині, звідки він планував нелегально покинути Україну.

Підозра у держзраді

На основі зібраних доказів СБУ повідомила фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше вбивство Андрія Парубія кваліфікували за статтею 112 ККУ - посягання на життя народного депутата у зв’язку з державною діяльністю.

