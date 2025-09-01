Рус
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано, він дав перші свідчення - Зеленський

Ангеліна Підвисоцька
1 вересня 2025, 00:30оновлено 1 вересня, 01:44
Зеленський обіцяє з'ясувати всі обставини вбивства колишнього спікера Верховної Ради України.
Що відомо:

  • Затримано підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
  • Ймовірного вбивцю затримали в Хмельницькій області
  • Підозрюваний уже дав перші свідчення

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Про це офіційно заявив президент України Володимир Зеленський.

Про затримання підозрюваного йому доповіли міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та голова СБУ Василь Малюк.

"Тривають необхідні слідчі дії. Доручив представити суспільству наявну інформацію. Дякую правоохоронцям за оперативну та злагоджену роботу. Усі обставини цього жахливого вбивства мають бути з'ясовані", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що вже є перші свідчення підозрюваного. Наразі проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин убивства.

"Уся команда правоохоронців, працівники прокуратури продовжують працювати цілодобово. Вдячний кожному, хто залучений до цієї роботи. Національна поліція і МВС, СБУ, прокуратура - всі діють максимально ефективно. Дякую!" - написав президент.

Нові деталі справи

Служба безпеки України запевняє, що ймовірного вбивцю затримали на території Хмельницької області. Уже відомо, що він заздалегідь ретельно готувався до вбивства, вивчав графік пересувань Парубія, готував план втечі та прокладав маршрут.

"Завдяки злагодженим діям СБУ та Нацполіції протягом 24 годин з моменту нападу вдалося вийти на прямий слід підозрюваного, а протягом 36 годин - затримати. Розкриття злочину та затримання перебували на особистому контролі Президента України Володимира Зеленського", - йдеться в повідомленні.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що над пошуком підозрюваного безупинно працювали десятки поліцейських зі Львівщини та центрального апарату Нацполіції.

"Ймовірного стрільця кілька хвилин тому затримано в Хмельницькій області. Багато деталей зараз не буде ... Дякую за блискучу роботу поліції Львівщини та центрального апарату Нацполіції, працівникам Служби безпеки, Офісу Генерального прокурора України та львівській обласній прокуратурі. Професійна та єдина правоохоронна система - основа безпеки та спокою в країні", - написав Клименко.

Убивство Андрія Парубія - останні новини

Як повідомляв Главред, у Львові раніше був застрелений колишній голова Верховної Ради України Андрій Парубій. За даними джерел, нападник був замаскований під кур'єра Glovo, стріляв 8 разів і зник на електровелосипеді.

Незабаром стало відомо, що вбивство Андрія Парубія було ретельно підготовлено. Правоохоронці також розповіли, що розглядаються різні версії вбивства, зокрема й російський слід. Водночас поки що немає підтвердження зв'язку цього злочину з убивством Ірини Фаріон.

У Раді прокоментували справу про гучне вбивство і заявили, що на Парубія робили замах раніше.

Інші новини:

