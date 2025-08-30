Вбивство Андрія Парубія було ретельно підготовлене - Зеленський розкрив нові деталі

Правоохоронні органи докладають максимальних зусиль для розслідування обставин убивства Андрія Парубія.

Убивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія було ретельно підготовлене. Для розкриття злочину задіяли всі необхідні сили. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Регулярно доповідають правоохоронці – міністр внутрішніх справ, Генеральний прокурор. Розслідують обставини вбивства Андрія Парубія. Багато сил задіяно – всі, які необхідні. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений. Але робиться все для розкриття цього злочину", - запевнив глава держави.

Окремо Зеленський розповів, що обговорював ситуацію з керівником Служби безпеки України Василем Малюком. СБУ бере безпосередню участь у розслідуванні. Також президент доручив спецслужбам оперативно надавати суспільству перевірену інформацію.

"Мої співчуття рідним та близьким, друзям Андрія Парубія. Вічна памʼять", - додав Зеленський.

Що відомо про вбивцю

Керівник Національної поліції Львівщини Олександр Шляховський під час брифінгу повідомив, що особу вбивці Андрія Парубія наразі не встановлено, його пошуки тривають.

"Органи Національної поліції спільно з колегами з СБУ, Офісу Генпрокурора та за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури в комунікації з Департаментом карного розшуку негайно розпочали проведення першочергових слідчих і розшукових дій, направлених на встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Для цього розпочато аналіз камер відеонагляду по маршруту підходу та відходу злочинця, встановлення та опитування свідків та очевидців даної події з метою отримання повної інформації, яка б сприяла встановленню злочинця. На даний час ми чітко розуміємо, що злочин дуже ретельно планувався і злочинець дуже ретельно готувався до його вчинення", - зазначив він.

Як відбулося вбивство

За даними поліції, Андрій Парубій загинув від вогнепальних поранень, завданих короткоствольною зброєю. У нардепа було здійснено приблизно вісім пострілів. Тип зброї, яку використовував злочинець, поки не встановлено.

Правоохоронці повідомили, що розглядаються різні версії вбивства, зокрема й російський слід. Водночас наразі немає підтвердження зв’язку цього злочину з убивством Ірини Фаріон.

"З приводу вбивства Ірини Фаріон - у нас на сьогодні відсутні відомості, які б пов'язували ці два злочини", - зазначили у поліції.

Реакція керівника ГУР

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов висловив співчуття у зв’язку із загибеллю Андрія Парубія. Він наголосив, що Парубій був державником, патріотом та безкомпромісним борцем за незалежність України, захист української мови й культури.

За його словами, вороги нездатні підкорити Україну силою, тому вдаються до тероризму, намагаються посіяти страх, спровокувати суспільну напругу та хаос, щоб зламати волю української нації до спротиву.

"Мої щирі співчуття рідним та близьким Андрія Парубія. Вічна пошана та вдячність за його внесок у спільну справу боротьби за Незалежність та розбудови вільної Української держави. Він назавжди залишиться прикладом відданості українській справі та єдності українського народу", - додав Буданов.

