Захисник незалежності: Андрію Парубію посмертно присвоїли звання Героя України

Зеленський підписав Указ про присвоєння найвищої державної нагороди Парубію.

Президент назвав Парубія особливою людиною

Зеленський присвоїв звання Герой України Андрію Парубію

Парубій був захисником ідеї України та її незалежності

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 1 жовтня, підписав Указ про присвоєння звання Герой України Андрію Парубію. Про це очільник України повідомив у Telegram.

Окрім цього звання Герой України посмертно присвоїли і Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Вакуленку.

"Це були особливі люди. І вони теж були захисниками – захисниками ідеї України, нашої незалежності. Їхнє життя було неоднаковим, і вони походили з різних частин нашої країни – Львівщини, Криму, Донеччини, Харківщини. Але кожен із них для багатьох тепер є уособленням саме такої України, яка зуміла проявити характер і вистояти проти Росії", - наголосив Зеленський.

Чому Парубію присвоїли звання Герой України

Зазначимо, що напередодні, 30 вересня, а пленарному засіданні позачергової сесії депутати Львівської обласної ради підтримали звернення до Президента України з клопотанням про присвоєння звання Герой України (посмертно) Андрію Парубію.

У документі депутати наголосили, що Андрій Парубій був видатним політичним і громадським діячем, депутатом Львівської обласної ради, багаторічним народним депутатом України, Головою Верховної Ради у 2016–2019 роках, активним учасником Революції Гідності та засновником Самооборони Майдану.

"Андрій Парубій усе своє життя присвятив служінню Українській державі, захисту її незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та демократичного розвитку. Його мужність, рішучість та лідерство стали символом незламності українського народу", - йдеться у повідомленні ЛОР.

Вбивство Андрія Парубія - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 30 серпня у Львові на 102 надійшло повідомлення про стрілянину в одному з районів міста. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. Ним виявився Андрій Парубій.

Згодом стало відомо, що правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія, який дав перші свідчення.

Затриманий через деякий час заявив, що це була "його помста українській владі". А на запитання, чому саме жертвою став Пабурій, він відповів, що політик "був поруч".

