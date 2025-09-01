Поліція знайшла підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія: перші кадри затримання

Правоохоронцям знадобилося лише 36 годин, аби вийти на слід злочинця та затримати його.

Поліція повідомила деталі затримання вбивці політика / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/UA_National_Police

Головне:

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Парубія

Ймовірний вбивця ретельно планував злочин

Підозрюваного нібито шантажували спецслужби РФ

1 вересня очільник Нацполіції Іван Вигівський заявив, що правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Про це він повідомив у Facebook.

За словами поліцейського, підозрюваний тривалий час готувався до злочину, стежив за політиком, планував вбивство та нарешті натиснув на курок. Однак втекти від правосуддя йому не вдалося, адже поліцейські його знайшли за 36 годин і затримали.

Деталі вбивства Андрія Парубія

30 серпня у Франківському районі Львова ймовірний злочинець замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по політику просто серед білого дня. Після 8 пострілів чоловік переконався, що жертва померла. А потім намагався сховати сліди — перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині.

"Цілодобова робота поліцейських Львівщини та центрального апарату НПУ дала свій результат — зухвалого вбивцю затримано, необхідні докази зібрано.Ми знаємо: цей злочин не випадковий. У ньому є російський слід. Перед законом відповідатиме кожен", - наголосив Вигівський.

Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія / фото: t.me/UA_National_Police

Чому підозрюваний міг скоїти злочин

5 канал з посиланням на джерела повідомив, що ймовірною причиною скоєння вбивства підозрюваним у Львові є шантаж з боку російських спецслужб. Вони нібито рік шантажували чоловіка інформацією про те, де знаходиться тіло загиблого на війні сина.

Вбивство Андрія Парубія - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 30 серпня, у Львові близько опівдня на 102 надійшло повідомлення про стрілянину в одному з районів міста. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. Ним виявився Андрій Парубій.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що вбивство колишнього голови Верховної Ради було ретельно підготовлене. Для розкриття злочину задіяли всі необхідні сили.

Вже близько 00:30 1 вересня стало відомо, що правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія.

Про персону: Іван Вигівський Іван Михайлович Вигівський (нар. 26 березня 1980, Житомирська область) - український поліцейський, керівник ГУ НПУ в Києві (з 11.08.2021 по 20.01.2023). Генерал поліції 3-го рангу. З 20 січня 2023 — в.о. голови Національної поліції України. 14 липня 2023 року призначений Головою Національної поліції України.

