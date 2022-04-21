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У Маріуполі окупанти просто зараз бомблять територію Азовсталі

21 квітня 2022, 18:04

Також проходять бої в районі трамвайного депо, що знаходяться на значній відстані від території Азовсталі.

вибух
Вибухи в Україні / ГТС

В Маріуполь російські окупанти проводять бомбардування і обстріли території заводу Азовсталь, де знаходяться цивільні, а також влаштували стрілянину в іншому районі міста.

"Маріуполь зараз. Прямо зараз відбувається бомбардування і обстріл території Азовсталі. У той же час проходять бої в районі трамвайного депо, що знаходиться на значній відстані від території "Азовсталі". Це просто для розуміння "зелених коридорів для Азовсталі" і "перемоги Путіна над Маріуполем", - повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

На думку Андрющенка, росіяни запланували знищення всіх, хто ховається на Азовсталі.

Врятувати людей, на його думку, можна, тільки якщо втрутяться іноземні партнери і нададуть гарантії безпеки для евакуації.

Ситуація в Маріуполі

Маріуполь знаходиться в блокаді з боку військ РФ з 3 березня 2022 року. Місто піддається жорстоким нападам з боку російських окупантів. Маріуполь переживає постійні артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі змушені жити в підвалах. У Маріуполі гуманітарна катастрофа. Все більше людей гинуть від голоду. Окупаційні війська не пускають в місті гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, і кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

Президент Володимир Зеленський 19 квітня заявив, що ситуація в Маріуполі залишається важкою. Мирні жителі і захисники міста знаходяться під смертельною загрозою. Загарбники намагаються призвати місцевих жителів в російські окупаційні війська.

Захисники Маріуполя змогли провести успішну операцію в оточеному російськими військами місті. Їм з боєм вдалося прорватися в порт, забезпечити вогневе прикриття, і на транспорті вивезти близько 500 бійців Держприкордонслужби та Нацполіції. Їх евакуювали на завод Азовсталь. Спецоперацію провели бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти, інші підрозділи ЗСУ та Нацгвардії.

читайте такожОголосили евакуацію з Азовсталі і відкрили вогонь: окупанти обстріляли "зелений коридор" з Маріуполя

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війна в Україні Азовсталь Маріуполь
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