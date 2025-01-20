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"Приберіть цього психа": названо умову переговорів між США та РФ щодо України

Юрій Берендій
20 січня 2025, 17:31
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Трамп неминуче буде чинити тиск на КНДР, Китай та Росію, щоб посилити позиції Сполучених Штатів, зазначив політичний експерт.
'Приберіть цього психа': названо умову переговорів між США та РФ щодо України
Названо умову переговорів між США та РФ щодо України / Колаж Главред, фото: facebook.com/​DonaldTrump, kremlin.ru

Про що сказав Загородній:

  • США будуть тиснути на Росію для закінчення війни в Україні
  • Кремль погіршив свої позиції підписавши договір з Іраном
  • Путіну немає про що говорити із Трампом

Російський диктатор Володимир Путін не прагне замороження війни в Україні, тоді як для новообраного президента США Дональда Трампа це є пріоритетною метою. Через це США чинитимуть тиск на Росію. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю виданню "Главред".

"Тому я кажу, що буде бикування Росії. Поки Путін при владі, я вважаю, що війна триватиме, він намагатиметься воювати.Тому я і кажу, що Трамп може сам вибухнути і сказати, щоб прибрали цього психа, і тільки тоді він буде готовий домовлятися з Росією", - зазначив він.

Експерт зазначає, що Трамп може навіть розглянути наказ про ліквідацію Путіна, оскільки це відповідає його світогляду.

"Чи є негативний сценарій? Є. Негативний сценарій реалізується в разі, якщо ми самі обрушимося під вагою наших проблем. Це перший варіант. Інший варіант - є лазівки, через які росіяни можуть вийти на переговори з Трампом, наприклад, їхні ігри з "Орешником"", - додає Загородній.

За словами Загороднього, Росія прагне відновити Договір про ракети середньої та малої дальності 1988 року, сподіваючись через нього домовитися про питання безпеки. Це може включати спроби обмежити Україну у виробництві ракет, здатних завдавати ударів по російській території. Однак, на думку експерта, ситуацію для Москви ускладнює підписання Путіним угоди з Іраном, що лише додає викликів для Кремля.

"Далі - північні корейці. Наші дуже вчасно спіймали корейців і показують усьому світу, що триває світова війна, що корейці вже присутні в Україні, що Північна Корея зараз тренує свою армію в Україні, і що є ймовірність, що КНДР може зробити те ж саме з Південною Кореєю. А фішка в тому, що Північна Корея підписала союзницький договір не тільки з Росією, але і з Китаєм", - сказав він.

Загородній припускає, що Трамп неминуче чинитиме тиск і на Китай. Це може включати введення мит і нагадування про коронавірус, що, за словами експерта, зробить ситуацію доволі напруженою. Уся "несвята трійця" перебуватиме під потужним тиском Трампа, який не буде церемонитися з дипломатією. Його підхід виглядатиме так: спочатку діяти рішуче, а потім запитувати, що сталося. Китай також відчує цей тиск, оскільки Трамп, ймовірно, прагнутиме максимально посилити позиції США у відносинах із Пекіном.

Політичний експерт зазначає, що Путіну фактично нема про що говорити з Трампом, адже йому нічого запропонувати. Росія втратила вплив у Сирії, і навіть спроби розіграти карту на кшталт "пробачте нам, і ми будемо боротися проти Китаю" можуть не спрацювати.

Дивіться відео інтерв'ю з Тарасом Загороднім, у якому він розповів про неприємні сюрпризи, які Трамп піднесе Росії, а також шанси для України:

Він вказує на те, що раніше Москві пропонували Байдену угоду: "віддайте нам Україну, і ми станемо вашими союзниками". Однак Трамп, найімовірніше, поставить питання, чим саме Росія планує воювати, з огляду на те, що значна частина її техніки вже знищена в Україні. Путін, можливо, проситиме час на відновлення своїх військових потужностей.

"Але відновити міць він може тільки в разі, якщо буде продавати більше нафти і газу, зокрема і в Європу, тому що там основний ринок збуту. А тут уже пацани з Техасу не зрозуміють Трампа, якщо він піде на такі поступки. А Трамп дуже не хоче виглядати слабаком, він же найголовніший. Ось і виходить, що куди не ткнешся, Путіну і Трампу нема про що говорити", - резюмував Загородній.

Трамп инфографика
Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, новообраний президент США Дональд Трамп, ймовірно, не зможе ініціювати мирні переговори між Росією та Україною на умовах, які нині розглядає Кремль. Як зазначає оглядач Bloomberg Марк Чемпіон, це не буде мирною угодою, якої прагнуть українці, а фактично капітуляцією.

Трамп планує активно тиснути на Росію та особисто на кремлівського лідера Володимира Путіна. За словами політтехнолога Михайла Шейтельмана, спершу нова адміністрація США використовуватиме жорсткі методи, якщо м'якші кроки щодо РФ не принесуть результатів.

Мирний план Трампа щодо України може включати два основні пункти: питання про вступ України в НАТО та замороження бойових дій. Згідно з інформацією РБК-Україна, команда Трампа може в майбутньому ініціювати переговори про завершення війни в Україні, орієнтуючись на ці ключові аспекти.

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Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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війна в Україні Дональд Трамп Тарас Загородній
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