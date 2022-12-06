У Зеленського різко пройшлися по результатам "спецоперації" РФ

Радник керівника Офісу президента наголосив, що майбутньому на Росію чекають репарації та судові процеси.

Подоляк прокоментував результати "спецоперації" РФ / Офіс президента України, сайт Кремля

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк перелічив "досягнення" Росії у війні проти України.

Як зазначив Подоляк на своїй сторінці у Twitter, серед єдиних наслідків "спецоперації" – сплеск алкоголізму в РФ і ріст злочинності.

"Сплеск алкоголізму, побутових вбивств, пограбувань, зґвалтувань, розквіт організованої злочинності – це єдині результати "спеціальної операції", яких буде досягнуто у самій Росії", - написав Подоляк.

Водночас радник керівника Офісу президента підкреслив, що окрім перерахованих ним проблем, Росію після завершення повномасштабної війни очікує виплата великої суми Україні у вигляді репарацій, а також зруйнована економіка та судові процеси проти російських військових злочинців.

Нагадаємо, нещодавно політолог Володимир Фесенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін не збирається завершувати війну в Україні. Натомість глава Кремля хоче заморозити бойові дії і зберегти під своїм контролем якщо не всі, то більшу частину тимчасово окупованих територій. На Заході цей факт розуміють не всі. Саме тому там виступають за початок переговорів між Україною та РФ.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дії російських військ роблять ідею будь-яких мирних переговорів з РФ просто абсурдною. Він наголосив, що подібні закиди Кремль використовє як димову завісу для продовження атак.

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