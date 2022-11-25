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"Капітуляції в обмін на світло не буде": Подоляк заявив, що Україна не боїться жалюгідних погроз РФ

25 листопада 2022, 12:06

Через регулярні російські обстріли в Україні склалася дуже складна ситуація з електропостачанням, однак наша держава не збирається здаватися.

Михаил Подоляк, свет, выключение света, свеча
В ОП нагадали Заходу про необхідність постачання зброї / УНІАН, Офіс президента України

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи не піде на капітуляцію в обмін на світло. Саме тому наша держава буде і надалі переконувати західних партнерів у необхідності постачання озброєння, яке б захистило нас від російського терору.

Як зазначив Подоляк в інтерв'ю 24 каналу, через регулярні російські обстріли в Україні склалася дуже складна ситуація з електропостачанням. На тлі цього влада сьогодні намагається будувати "паралельні мережі" й продовжує наполягати на необхідності пришвидшення постачання озброєнь, зокрема до 10 систем ПРО із країн Заходу.

"Ми хочемо збільшити обсяги й партнери це розуміють. Але є логістична і бюрократична складності у розв'язанні цих питань: не за день – два вирішуємо, а за два – три – чотири тижні. На сьогодні немає інших країн окрім України, які мають таку ненависть і розуміння того, що Росію боятися категорично не треба", - пояснив чиновник.

За його словами, інші країни оглядаються на Росію, і перед Україною є низка викликів, щоб хоч якось їх переконувати у зворотному.

"Коли ми ведемо переговори, ми говоримо, що "ви все одно нам це дасте у будь-якому випадку, бо ви не зможете просто дивитись, як одні люди "геноцидять" інших людей в такій кількості й так демонстративно. Ви все одно передасте нам ракети ATACMS, будь-яку бронетехніку, яку нам потрібно, зокрема Leopard і Abrams", - підкреслив Подоляк.

На його думку, Україна не може програти війну і вона не буде відмовлятися від війни "заради капітуляції в обмін на світло".

"Ви передаватимете нам у будь-якому випадку системи ПРО, тому що треба захистити небо, щоб зменшити кількість вбитих людей у 21 столітті. Всі вбиті просто були вдома у мирному Києві, чи Вінниці... Ми їм це пояснюємо, але вони ще не можуть прийти до цього через свій ключовий страх перед війною, як такою. Ми у різних просторах перебуваємо", - резюмував радник керівника ОП.

Відключення світла в Україні

Нещодавно виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що в столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Також раніше Сахарук зазначав, що в Україні неможливо відремонтувати і "повернути в дію" всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру за два тижні. За цей час можливе тільки поліпшення. Але українцям найближчим часом не варто розраховувати, що ситуація зі світлом буде така, як до обстрілів російськими окупантами.

Як зазначив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин. При цьому він зауважив, що в Україну йде похолодання, наступними днями буде мороз.

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