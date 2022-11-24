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"Абсурдна ідея": Кулеба розніс закиди Кремля про мирні переговори

24 листопада 2022, 11:16

Кулеба наголосив, що Україна продовжить боротьбу, аби звільнити усі свої території від російської окупації.

'Абсурдна ідея': Кулеба розніс закиди Кремля про мирні переговори
Кулеба наголосив, що Україна продовжить боротьбу / Reuters

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дії російських військ роблять ідею будь-яких мирних переговорів з РФ просто абсурдною. Він наголосив, що подібні закиди Кремль використовє як димову завісу для продовження атак.

Про це Кулеба заявив у коментарі для японського видання NHK.

"Дії Росії роблять саму ідею мирних переговорів абсурдною. Російські чиновники просто використовують заяви про нібито готовність до переговорів як димову завісу, щоб продовжувати агресію і терор", - заявив очільник українського дипломатичного відомства.

Кулеба наголосив, що Україна продовжить боротьбу, аби звільнити усі свої території від російської окупації.

"Україна продовжить звільняти свою землю, рятувати людей від російських злочинів, тортур, страждання та нестерпних умов життя", - додав глава МЗС.

Переговори між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський 15 листопада під час свого виступу на саміті G20 заявив, що Україна не піде на підписання з РФ умовного "Мінська-3". Гарант також підкреслив, що війна може закінчитися, якщо територіальна цілісність української держави відновиться в рамках міжнародно визнаних кордонів на 1991 рік.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 17 листопада заявив, що ракетні удари, які завдаються по об'єктах інфраструктури України, це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів.

"Небажання української сторони розв'язувати проблему, виходити на переговори, ба більше, дії української сторони щодо відмови від узгоджених розумінь тексту і так далі. Ось це все наслідки, і про це теж потрібно говорити", - заявив кремлівський чиновник.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що зізнання речника президента Росії Дмитра Пєскова у знищенні інфраструктури України задля схиляння Банкової до переговорів свідчить про те, що РФ діє як держава-терористка.

"Дмитро Пєсков зізнався, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів. Так само ведуть себе терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги", - сказав Ніколенко.

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