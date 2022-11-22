"На Заході цього не розуміють": Фесенко розповів про підступний план диктатора Путіна

На Заході виступають за початок переговорів між Україною та РФ / Reuters, Главред

Російський диктатор Володимир Путін не збирається завершувати війну в Україні. Натомість глава Кремля хоче заморозити бойові дії і зберегти під своїм контролем якщо не всі, то більшу частину тимчасово окупованих територій.

Такою думкою поділився політолог Володимир Фесенко в ефірі телеканалу "FreeДом". Він зауважив, що на Заході цей факт розуміють не всі. Саме тому там виступають за початок переговорів між Україною та РФ.

"Частина західних політиків висловлює думку, зокрема й нашим керівникам, що, можливо, зараз сприятливий момент для початку переговорів, для того, щоб змусити Путіна до поступок. Якщо раніше Путін ставив ультиматуми та намагався виставляти умови для миру, тепер скоріше навпаки, частина західних політиків, зокрема американських, вважає, що зараз слушний час. На мою думку, це ілюзія", - заявив Фесенко.

За його словами, розмови про переговори це не тиск на Україну, а скоріше відбиття дискусій, які йдуть у західних елітах щодо того, треба чи не треба розпочинати переговори з Путіним.

Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Політолог підкреслив, що наразі деякі західні політики та керівники намагаються зондувати ситуацію, наскільки готовий Путін не до переговорів, а до миру та на яких умовах.

"Ну, звісно, ​​зондується позиція України, наскільки вона готова до якогось компромісу з Росією. Але українську позицію чітко та публічно сформулював президент Зеленський. Це і формула миру, яку виклав під час виступу перед самітом G20. І він також повторював нашу позицію і в низці інших виступів. Це звільнення Росії з усіх окупованих територій, це оплата збитків, це покарання воєнних злочинців. Я дуже сумніваюся, що Путін на ці умови погодиться. Але це є принципова позиція України", - додав Фесенко.

Переговори між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський 15 листопада під час свого виступу на саміті G20 заявив, що Україна не піде на підписання з РФ умовного "Мінська-3". Гарант також підкреслив, що війна може закінчитися, якщо територіальна цілісність української держави відновиться в рамках міжнародно визнаних кордонів на 1991 рік.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 17 листопада заявив, що ракетні удари, які завдаються по об'єктах інфраструктури України, це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів.

"Небажання української сторони розв'язувати проблему, виходити на переговори, ба більше, дії української сторони щодо відмови від узгоджених розумінь тексту і так далі. Ось це все наслідки, і про це теж потрібно говорити", - заявив кремлівський чиновник.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що зізнання речника президента Росії Дмитра Пєскова у знищенні інфраструктури України задля схиляння Банкової до переговорів свідчить про те, що РФ діє як держава-терористка.

"Дмитро Пєсков зізнався, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів. Так само ведуть себе терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги", - сказав Ніколенко.

Більше новин про переговори між Україною та РФ: