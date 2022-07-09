Загроза ядерного удару РФ: у Зеленського пояснили путінську пропаганду

Путін, ядерна війна / Колаж Reuters , pixabay.com

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк оцінив можливість того, що кремлівська верхівка наважиться завдати ядерного удару по Україні.

В інтерв'ю Каналу 24 він зазначив, що слова Володимира Путіна про те, що "всерйоз в Україні ще нічого не починали" навряд чи означали застосування ядерної зброї.

"Ні, я не бачу сьогодні особливих загроз з точки зору саме ядерного удару. Тому що це кінець російської історії цілком і повністю. Росії після цього не буде: ні в історії, ні у фізичному сенсі. Та в будь-якому сенсі її просто не стане", - сказав представник ОП.

Співрозмовник вважає, що слова про ядерний удар, швидше за все, є пропагандистським елементом: "Адже навіть при такому ірраціональному способі, який сьогодні існує в російській політиці, вони розуміють, що це дорога тільки в одну сторону і тільки для них".

При цьому він звернув увагу на те, що нинішній господар Кремля здатний на будь-яку підлість і ескалацію, адже недарма він готує свої "підданих" до Апокаліпсису.

"Він (Путін - ред.) же сказав, що "навіщо нам світ, якщо там не буде Росії". Вони направляються в "російський рай", це ж насправді пекло. Але російська пропаганда намагається всіх переконати, що це рай", - додав Подоляк.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що по Україні російські окупаційні війська завдають ударів за допомогою дальньої бомбардувальної авіації. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Він підкреслив, росіяни завдають ударів здебільшого старими радянськими ракетами.

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