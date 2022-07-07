Путін може знищити ядерний об’єкт в Україні, але боїться реакції двох держав – військовий експерт/ Reuters, gettyimages.com

Російський диктатор Володимир Путін готовий застосувати ядерну зброю у війні проти України. Проте він боїться, що США і Велика Британія можуть завдати йому потужного удару у відповідь.

Ці країни уже попередили Кремль про свою можливу реакцію. Про це розповів директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак, пише РБК-Україна.

Експерт зазначив, що президент РФ може зважитися на ще один небезпечний крок – знищити один з ядерних об'єктів на території України.

"Саме тому він в перший день захопив Чорнобильську станцію, а потім кинув величезні зусилля для захоплення Запорізької атомної станції. Але наскільки це йому може вдатися – це вже питання", – каже Бадрак.

Він вважає, що втілити такий задум у життя Путіну навряд чи вдасться, адже він отримає потужні удари у відповідь від США і Великої Британії, про що вони вже його попередили. І Путін найімовірніше таке попередження буде враховувати, зазначив військовий експерт.

Раніше директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик зазначав, що президент РФ Володимир Путін використовує погрози застосування ядерної зброї як елемент шантажу. Але можливість використання тактичної ядерної зброї виключати не можна.

Нагадаємо, Казахстан виступає з ініціативою розробки до 2045 року плану з ліквідації у світі ядерних озброєнь. Причини такого заклику – війна Росії проти України, риторика щодо повернення ядерних озброєння і взаємні погрози застосування ядерної зброї.

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